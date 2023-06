Vant i retten etter 17 år: – En ekstremt lang kamp

(E24) Tidlig på 2000-tallet solgte to norske menn leiligheter for mange millioner i Brasil. Nå er de dømt til to år og ni måneders fengsel.

Leilighetskomplekset solgte flere leiligheter til nordmenn mellom 2006 og 2008.

Kopier lenke

Kopier lenke

Mellom 2006 og 2008 var de to daglig leder og styreleder i selskapet Brazilian Realestate (BR) som solgte leiligheter i et leilighetsprosjekt i Brasil.

Totalt solgte de kontrakter og skjøter til 45 norske kjøpere, skriver E24.

Kjøperne investerte til sammen 48 millioner kroner i prosjektet.

Ifølge en fersk dom ble leilighetskomplekset derimot pantsatt som sikkerhet for et banklån. De 45 kjøperne fikk dermed ikke heftelsesfrie skjøter.

Med andre ord eide de aldri leilighetene gjeldfritt.

Siden har det pågått en lang kamp i rettssystemet. Nå er de to mennene dømt i lagmannsretten.

Leilighetene ble markedsført for nordmenn tilbake tildlig på 2000-tallet.

– Håper dette er punktum, sier en av de fornærmede, Kjersti Stærkebye, til E24.

– Vil prøve saken for Høyesterett, svarer den ene dømte mannens forsvarer.

Millionerstatning

De to mennene er – 17 år etter det første salget – dømt til fengsel i to år og ni måneder. De er også dømt til å betale erstatning på til sammen over 20 millioner kroner til 33 ulike fornærmede.

Begge er videre fratatt retten til å drive næringsvirksomhet i fremtiden.

Mennene er nå 63 og 69 år gamle. De to har hele veien nektet straffskyld.

I tingretten ble mennene dømt til tre års fengsel. Lagmannsrettens dom er dermed noe mildere.

I dommen utelukker lagmannsretten at 63-åringen snakker sant. De åpner for øvrig for at 69-åringen kan ha hatt noe mindre inngående kjennskap til underslaget, men flertallet mener likevel forsettlig og i vinnings hensikt.

– Ekstremt lang kamp

Kjersti Stærkebye og familien hennes var blant de første som kjøpte leilighet i Brasil i 2006.

Hun forteller at leilighetene ble «heftig markedsført» i Norge, og at hun og familien ble forespeilet at de skulle stå klare i 2008. Da skulle det være et femstjerners resort med høy standard, restauranter, butikker, og treningssenter.

Kjersti Stærkebye representerer de fornærmede i saken. Hun håper saken snart kan legges vekk.

Etter at de tok over leiligheten i 2009 ante de at noe ikke stemte. Siden har det vært en kamp for enten å ta over eiendomsretten, eller få tilbake noe av pengene de har investert.

– Det har vært en ekstremt lang kamp. Det har vært tøft og belastende, sier Stærkebye.

Hun har ledet gruppen med fornærmede siden 2013. De fornærmede er alt fra småbarnsfamilier til pensjonister, forteller Stærkebye.

Saken ble på et tidspunkt henlagt. Dette klaget de fornærmede på, før saken ble gjenopptatt.

Selv 17 år etter leilighetskjøpet, og etter dom i lagmannsretten, pågår det fremdeles rettsprosesser knyttet til leilighetene i Brasil.

Stærkebye sier hun håper dette er det siste hun hører om saken i norsk rettsvesen.

– Jeg håper siste ord er sagt. Vi satt ti lange uker i tingretten og lagmannsretten. Nå håper jeg man kan stå for det man har gjort, sier hun.

Borgarting lagmannsrett falt i likhet med tingretten ned på fellende dom.

Har kommet de fornærmede i møte

Siste punktum er likevel neppe sagt i saken.

69-åringens forsvarer, advokat Tormod Tingstad, opplyser til E24 at hans klient har til hensikt å ta både straffesaken og det sivile kravet til Høyesterett.

Han påpeker at dommen mot 69-åringen er avsagt i dissens, altså er den ikke enstemmig.

– Han er selvfølgelig svært skuffet over dommen fra lagmannsretten. Etter vårt skjønn bygger domfellelsen på en bred skjønnsmessig vurdering fra rettens side, uten konkrete bevis for straffskyld for min klients del. Vi vil påanke lovanvendelse i straffesaken, sier han.

– Når det gjelder erstatningssaken, har lagmannsretten gitt de fornærmede erstatning for et tap som fortsatt er gjenstand for diverse rettstvister i Brasil. Tapet er derfor ikke endelig konstatert hos saksøkerne, sier han.

Tingstad leser dommen som at retten ønsket å komme de fornærmede i saken i møte.

– Retten har dessuten satt til side en verdivurdering av en uavhengig takstmann fra Brasil, så vel som tidligere transaksjoner i anlegget. I stedet har retten lagt til grunn de fornærmedes interne kjøp og salg, seg imellom, som uttrykk for den reelle verdien av leilighetene i Brasil. Det er uforståelig for min klient.

Nå skal de ta dommen til Høyesterett, håper han.

– Etter at dommen ble avsagt har vi mottatt nye opplysninger om eiendomstransaksjoner i anlegget som viser at det ikke er sammenheng mellom lagmannsrettens verdivurderinger og de faktiske verdiene i eiendommen, sier advokaten.

– Erstatningssaken vil bli påanket i sin helhet, og vi håper på en full ny prøving av saken i Høyesterett.

Den andre mannens forsvarer, advokat Petar Sekulic, har ikke besvart E24s henvendelser.