SAS advarer: Vil bli kun smuler igjen

SAS har i flere omganger advart aksjonærene om at de kan tape alt. Nå får også kreditorer en beskjed fra det kriserammede flyselskapet.

PENGESLUK: Aksjonærene kan tape alt i SAS, men i dagens kvartalsrapport har selskapet kommet med en ny advarsel. Her Anko van der Werff, toppsjef i SAS.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi vil være enda tydeligere. Jeg mener vi har vært veldig tydelige, men noen ganger kommer ikke budskapet frem, sier Anko van der Werff, toppsjef i SAS til E24 torsdag.

SAS-sjefen viser til at han tidligere har advart aksjonærene om at de kan tape alt. Nå går han enda lengre. Advarselen gjelder også usikrede kreditorer.

SAS forventer foreløpig at det blir kun «beskjeden inndrivelse» for usikrede kreditorer usikrede kreditoreren som har lånt ut penger uten å ha sikkerhet i eiendeler og «liten eller ingen inndrivelse» for usikrede kreditorer med gjeld av lavere rang («subordinated unsecured creditors subordinated unsecured creditorskan oversettes til underordnede usikrede kreditorer, kreditorer som står bak andre kreditorer i køen for å få tilbakebetalt penger ettersom lånene deres har lavere rang»), ifølge rapporten.

Det kriserammede flyselskapet står midt i en prosess i det amerikanske rettssystemet for å rydde opp i gjeld, en såkalt Chapter 11-prosess. Denne prosessen ventes å sluttføres mot utgangen av året.

SAS la torsdag frem et kvartalsregnskap som viser et nytt stort underskudd.

– Det er interesse

For å få SAS på rett kjøl har selskapet lagt en omstillingsplan. Denne planen har fått navnet «SAS Forward». En del av kriseplanen er å hente rundt 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

I rapporten går det frem at SAS venter å ha hentet inn den nye egenkapitalen etter sommeren.

SAS fikk i midten av mai rettens godkjennelse for å hente inn de friske pengene. I den forbindelse meldte SAS at fristen var på 13 uker for potensielle investorer å legge frem endelige bud.

SAS-sjefen påpeker at selskapet fortsatt er tidlig i prosessen med å hente inn nye penger.

– Den har nå startet, og vi venter at den avsluttes ved utgangen av august, sier van der Werff om kapitalinnhentingsprosessen.

– Hvordan går denne prosessen?

– Det er klart at det er interesse, sier van der Werff, men han vil ikke kommentere hvem som er interessert eller hvor de kommer fra.

Tapte 1,4 mrd.

SAS har avvikende regnskapsår, slik at selskapets andre kvartal gjelder perioden fra og med februar 2023 til og med april 2023.

Resultat før skatt var på minus 1,4 milliarder svenske kroner, mot minus 1,6 milliarder svenske kroner på samme tid året før.

Driftsresultatet (ebit) falt til minus 986 millioner svenske kroner, fra minus 763 millioner svenske kroner året før.

Inntektene gikk opp til 8,96 milliarder svenske kroner, fra 7,05 milliarder svenske kroner ved samme tid året før.

Kontantbeholdningen var på 5,6 milliarder per utgangen av april. Pengene har rent ut siden oktober i fjor da selskapet hadde 8,65 milliarder i kassen.

Valutakurser og drivstoffpriser fortsetter å skape motvind for virksomheten, ifølge selskapet.