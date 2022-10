Krigen kan gi grønn omstilling et spark i riktig retning

Kan energikrisen i Europa være bra for klimaet? Og hvorfor har ungdommen mistet troen på klimapolitikken?

I august 2019 brølte ungdommer over hele Norge mot manglende klimainnsats. De har fremdeles liten tro på at politikerne kan løse klimaproblemet.

1 Omstilling på speed? Fatih Birol, toppsjef i International Energy Agency (IEA). Sjefen for International Energy Agency (IEA) i Paris er en fyr politikere og byråkrater lytter til. Denne uken la Fatih Birol frem årets utgave av rapporten «World Energy Outlook». Hvorfor er rapporten viktig? Dette er selve «energibibelen», som inneholder omfattende og oppdatert statistikk og kunnskap om energimarkedene. Brukes ofte som faktagrunnlag når landene diskuterer energi- og klimapolitikk. Birol mener at Russlands krig i Ukraina kan gi det grønne skiftet mer fart, over hele kloden. Den kan faktisk bli et historisk vendepunkt, ifølge E24s referat fra rapporten. IEA tror at energikrisen som hjemsøker store deler av verden nå, kan «gi grunnleggende og langvarige endringer, som kan fremskynde omstillingen til et mer bærekraftig og sikkert energisystem», heter det. Men vil dette løse klimaproblemet? Nei. Landene vil fortsatt ha stort behov for olje og gass noen tiår til. Dersom de står ved klimakuttmålene sine, vil andelen fossil energi falle fra 80 prosent i dag til 60 prosent i 2050. Det vil riktignok redusere utslippene fra 37 til 32 milliarder tonn klimagasser i samme periode. Men FN tror likevel vi sikter mot en oppvarming på 2,5 grader over førindustrielt nivå ved neste århundreskifte. Det er alvorlig prognose.

2 Ung mistro Åtte av ti norske barn og ungdommer mener politikerne gjør for lite for å løse klimakrisen. Det har vært en god uke for mørke rapporter. En som kanskje fortjener oppmerksomhet, er «Barnas klimarapport», som er referert i VG. Den kan fungere som barometer for hvor mye tillit fremtidens norske velgere har til dagens klimapolitikere. Rapporten er svært lite smigrende for voksengenerasjonen. Hovedfunnene her: Bare en av fire unge i Norge tror verden vil klare å løse klimaproblemene.

Mange av dem føler på desperasjon, avmakt og håpløshet i møte med klimakrisen.

Mange er bekymret for sin egen fremtid.

Åtte av ti mener politikerne gjør for lite for å løse klimakrisen. Barnas klimarapport blir laget hvert år av Miljøagentene og Redd Barna, og årets utgave er nummer åtte i rekken. Den er basert på innspill fra Barnas klimapanel, pluss en spørreundersøkelse der 1039 personer i alderen 8–19 år ble spurt om sine oppfatninger om klimaet og politikernes innsats. Rapporten ble lansert samme dag som en ny FN-rapport ble sluppet. Den handler blant annet om de 192 medlemslandenes løfter om å melde inn mer ambisiøse må for klimakutt i år. Bare 24 av dem har så langt gjort det. Så det er kanskje ikke rart ungdommen er desillusjonert.

3 Til Egypt i skam Neste uke åpner FNs klimatoppmøte i Egypt. En drøy uke før klimatoppmøtet i Sharm El Sheik slipper Det europeiske miljøbyrået (EEA) følgende svingslag: Utslippene av klimagasser i EU økte med fem prosent fra 2020 til 2021. De største utslippene kom fra transport og energiforsyning. Utslipp fra fly økte mest i prosent. Det er første gang siden 2017 utslippene i Europa øker, skriver Energi & Klima. Og grunnen er? Karbonfrislippet er kanskje ikke så rart, siden dette var året da samfunnet åpnet igjen etter pandemien. I tillegg økte bruken av kullkraft mot slutten av 2021, da energiprisene begynte å stige. EU-landenes mål er at klimautslippene skal halveres fra 2020-nivå innen 2030. Hvordan EU skal klare dette rekordløpet, vil bli grundig debattert under klimatoppmøtet i Egypt.

4 Norge vil bli god på bunnen Regjeringen vil vurdere å sette i gang gruvedrift på havbunnen. Ifølge forskerne kan det ligge verdier for minst tusen milliarder kroner på og under havbunnen utenfor norskekysten. Det er kanskje ikke rart regjeringen mener det kan være grunnlag for lønnsom gruvedrift på dypet der ute, skriver BT. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la frem konsekvensutredningen om utvinning av havbunnsmineraler torsdag. Han erklærte at Norge i fremtiden kan forsyne verden med viktige metaller til det grønne skiftet. Fordi: Blant metallene og grunnstoffene som finnes der nede, er kobolt, mangan og nikkel, som brukes i elbilbatterier. I tillegg finnes grunnstoffene sølv, indium og gallium, som kan brukes i solcelleanlegg. Utredningen kom også med bremser på. Forutsetningen for slik mineraljakt er at det kan skje «med en akseptabel grad av miljøpåvirkning», sa oljeministeren. Representanter for gruvenæringen mener også det trengs omfattende kartlegging før dette kan bli kommersielt flytedyktig. Dessuten er gruvedrift til sjøs politisk omstridt, både her og internasjonalt. Miljøvernere frykter gruvedriften kan bli et mareritt for havet, og havforskere har kalt det «risikosport på havets bunn».

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

