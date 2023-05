Norges Bank: Svak krone kan gi flere rentehopp

Kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank satt som ventet opp renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent torsdag, og varslet at renten sannsynligvis settes videre opp på neste møte i juni.

Samtidig var det i forkant av rentemøtet knyttet spenning til hva Norges Bank ville si om den svært svake kronekursen.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding etter rentebeslutningen.

Demping av den kraftige prisveksten har vært sentralbankens hovedprioritet med de mange renteøkningene det siste halvannet året. Her spiller også kronekursen inn, blant annet fordi svak krone gjør at det vi importerer blir dyrere.

«Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Kronekursen svinger

Den norske kronen har svekket seg markant siden forrige rentemøte, og over lengre tid blitt mindre og mindre verdt mot viktige valutaer som dollaren og euroen.

Høyere renter i utlandet enn her hjemme, Norges Banks kronesalg, olje- og energipriser, endringer i forventede renter i utlandet og Norge, samt stemningen i de internasjonale finansmarkedene har alle vært pekt på som mulige grunner til at kronekursen har svekket seg de siste månedene.

Kronen svekket seg først noen øre etter rentebeslutningen, før den svingte tilbake igjen. Siden har den styrket seg noe, mest mot euroen.

En euro koster 11,82 kroner ved 10.50-tiden, mens en dollar koster 10,70 kroner.

Kronen svekket seg først, men kom så tilbake igjen mot euroen like i etterkant av rentefasiten.

– Økt risiko for høyere rentetopp

Flere økonomer peker på sentralbankens kommentarer om kronekursen som interessante.

– Det gir økt risiko for høyere rentetopp enn Norges Bank har i sitt hovedscenario, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

Tidligere har Norges Bank sagt at en rente på 3,5 prosent trolig vil bli toppen.

– Norges Bank er ofte knappe med å beskrive de økonomiske omstendighetene, med mindre de vil sende et signal. Denne gangen er det lagt inn en setning om at dersom kronen blir svakere, vil vi få flere rentehevinger enn varslet i så langt. Det skal man ta med seg, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea Markets, peker på at hva en annen sentralbank gjør fremover er særlig viktig for kronen. Den europeiske sentralbanken (ESB) kommer med rentebeslutning i ettermiddag.

– Dersom de roer ned rentetempoet kan kronesvekkelsen bremse. Det at ESB har økt rentene så fort det siste halvåret, er en viktig faktor for at kronekursen har svekket seg, sier Cekov.