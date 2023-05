Volvo Cars sier opp 1300 ansatte

Bilprodusenten kutter kostnader og sier opp 1300 ansatte i Sverige.

Selskapet sier opp 1100 ansatte i Volvo Personvognar AB. Ytterligere 200 vil miste jobben etter en gjennomgang, skriver selskapet i en pressemelding.

Kuttet tilsvarer seks prosent av de ansatte i selskapet, og gjelder kun i Sverige. Ansatte innen selskapets bilproduksjon beholder jobben. Kuttene vil bli gjort i administrasjonen.

– Må gjøre mer

Administrerende direktør i selskapet Jim Rowan sier at kostnadskuttene selskapet satt i gang i fjor begynner å få resultater, men at «det er klart at selskapet må gjøre mer».

– Økonomisk motvind, økte råvarepriser og økt konkurranse vil trolig forbli en utfordring for vår bransje en stund, sier han.

Selskapet vil også kutte kostnader innen bruk av konsulenter og andre eksterne tjenester, opplyses det.

I første kvartal i år hadde Volvo Cars 43.400 heltidsansatte, og rundt halvparten ansatt i Sverige, skriver Dagens Industri.

I første kvartal fikk selskapet et resultat før skatt på 5,3 milliarder svenske kroner. En forverring fra 5,7 milliarder samme kvartal året før, viser selskapets kvartalsrapport.

Omsetningen kom inn på 95 milliarder svenske kroner, opp fra 74 milliarder.