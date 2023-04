Bøndenes milliardkrav er levert

Norges Bondelag krever til sammen 6,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det skal gi bøndene en inntektsvekst på 171.300 kroner pr. årsverk.

Bøndene krever en inntektsvekst på 171.300 kroner pr. årsverk neste år.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Bøndene krever en inntektsvekst på 171.300 kroner pr. årsverk neste år. Av dette går 120.000 kroner til å tette gapet mellom bonden og andre grupper – et mål regjeringen har programfestet i Hurdalsplattformen.

– Vi trenger et kraftig inntektsløft for å få med bonden videre og sørge for matproduksjon over hele landet. Dette kravet er det vi mener må til, sier Gimming.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikke del av årets forhandlinger. For første gang siden ordningen ble innført i 1950, klarte ikke bøndenes organisasjoner å bli enige om et felles krav. Bondelaget forhandler derfor alene på vegne av hele jordbruket.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming på vei for å overlevere kravet i årets jordbruksoppgjør.

Krever kompensasjon

Gimming overleverte onsdag bøndenes krav om inntektsvekst og kostnadsdekning for neste år til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Jordbruksforhandlingene starter først etter at regjeringen har gitt sitt tilbud og hvis Bondelaget velger å gå i forhandlinger etter å ha vurdert tilbudet.

Rammen på kravet er 6,9 milliarder kroner. Av dette er 1,1 milliarder kroner kostnadsdekning og 888 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter i årene fra 2021 til 2023.

Finansieringen foreslås gjort gjennom økte målpriser med 1,07 milliarder kroner og budsjettoverføringer på 5,4 milliarder kroner.

Jordbruksfradrag og ledige midler utgjør 433 millioner kroner.

– Jeg er særlig bekymret for den dårlige lønnsomheten for melkebonden. Derfor krever vi en særskilt prioritering av melk. Produksjonen er en bærebjelke for å opprettholde matproduksjonen i distriktene, sier Gimming.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, overleverer kravet i årets jordbruksoppgjør til ekspedisjonssjef Viil Søyland i Landbruks- og matdepartementet.

Lav vekst i år

– For at bonden fortsatt skal kunne produsere mat over hele landet, er det tvingende nødvendig å løfte inntekten for alle bønder og produksjoner. Da sikrer vi også beredskap og økt selvforsyning i en fortsatt urolig tid, sier Gimming.

Bøndene ligger an til å få 12.700 kroner mer å rutte med i år, tilsvarende 2,7 prosent, etter å ha hatt en solid inntektsvekst i fjor. Det viser tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som danner grunnlaget for forhandlingene i jordbruksoppgjøret.

Til gjengjeld viser fasiten for fjoråret at bondens samlede inntekt – vederlag for arbeid og egenkapital inkludert effekten av jordbruksfradraget – steg med 14,4 prosent, tilsvarende 58.900 kroner.

– Veksten fra 2021 til 2023 er noe mindre enn fjorårets oppgjør søkte å legge til rette for. Vi vil gå grundig inn i tallene og legger dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale, sa statsråd Borch da Budsjettnemnda offentliggjorde sine tall.