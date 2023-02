Dette skjer med Flyr-aksjene nå

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannessen tror det er lite å håpe på for Flyr-aksjonærene som må stille seg bak kreditorene i køen.

– Når det går dårlig i et selskap så er det aksjonærene som er de siste til å få noe igjen, sier Daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug.

Hun sier at det ved årsskiftet var 27.000 aksjonærer i Flyr. Private sto for nær 50 prosent av aksjene i selskapet.

6300 private Flyr-aksjonærer strømmet til selskapet i fjerde kvartal med et håp om at det skulle være mulig å få gjennomført selskapets redningsplan.

Nå er Flyr historie og det er ikke lenger mulig å handle i aksjen. Selskapet er konkurs fra og med onsdag denne uken. Den intense pengejakten førte ikke frem. Flyr-sjef Brede Huser sier at det er gråt, tårer og gravøl i Flyr-lokalene tirsdag kveld.

For både private og profesjonelle aksjonærer ser det dårlig ut med tanke på å skulle få noe penger igjen.

– Pengene er mer eller mindre tapt når et selskap begjærer seg konkurs, sier Mads Johannessen i Nordnet.

Han forklarer at strukturen i et aksjeselskap ikke er fordelaktig for aksjonærer. En konkurs er en juridisk prosess hvor bobestyrer deler ut etter rangering. Det er kreditorer som kommer først.

Kreditorene til Flyr kan være både kunder og leverandører.

Skaug, leder for Aksje Norge tror også at aksjonærene kan se langt etter å få noe særlig igjen fra boet. Hun sier at privatpersoner eide aksjer i selskapet for 59 millioner kroner ved nyttår.

– Mesteparten av dette er nok tapt. Spørs om det deles ut fra noe boet, sier hun.