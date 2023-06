NHH-professor om Freia-boikott: – Dette vil koste

(E24) NHH-professor Frode Steen sier at boikotten vil koste for Freia, men at det er gode nyheter for Nidar. Selskapene som boikotter taper nær null, ifølge investeringsdirektør.

Frode Steen ved NHH på høyskolens arrangement i Oslo i mars.

Lørdag raste det for sjokoladeprodusenten Freia. Én etter en lanserte selskaper som SAS, Norwegian, Strawberry og Den norske turforening boikott mot selskapet.

Boikotten skyldes at Freias eier, det amerikanske selskapet Mondelez, fortsatt driver virksomhet i Russland.

Disse boikotter Freia og Mondelez SAS

Hotellkjeden Strawberry

Norwegian

Norges Fotballforbund (NFF)

Den Norske Turistforening

Jernbaneselskapet SJ

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Elkjøp

– Dette vil koste, sier økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole til E24.

Han mener selskapene som nå velger å ta vekk Freias produkter lett kan erstatte sjokoladene, mens Freia vil tape stort.

– Hvis Freia forsvinner fra salgskanalene sine, så taper de salg. Så enkelt er det.

– Betyr lite for lønnsomheten

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss sier til E24 at Mondelez’ eksponering i Russland betyr lite for lønnsomheten til den amerikanske Freia-eieren.

– Det er derfor de ikke har gjort mer aggressive tiltak, sier han.

Næss sier at Nordea har en aksjepost i Mondelez. Han følger derfor selskapet tett, og sier at mellom tre og fire prosent av omsetningen til konsernet er knyttet til Russland. Norge utgjorde 0,7 prosent i 2022.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

Han mener at det heller ikke er noe stort fall å snakke om for inntektene til selskapene som boikotter.

– Det koster fryktelig lite. Den tapte inntjeningen er veldig nær null.

– Kommer dette til å koste for Freia?

– Ja, det kan det gjøre. Hvis folk heller tar en annen sjokolade enn Freia så kan det gå utover lønnsomheten deres, sier investeringsdirektøren.

Dominoeffekt

Boikotten fra Petter Stordalens hotellkjede Strawberry fører for eksempel til at så mange som 229 hoteller vil fjerne Freias produkter.

Dersom matvarekjedene som Norgesgruppen og REMA 1000 også velger å boikotte, vil det få virkelige store konsekvenser, ifølge Steen.

Lørdag ettermiddag ber Coop om hastemøte med næringsminister Jan Christian Vestre om Freia-saken.

I en pressemelding ber Coop om «råd og avklaringer på hvordan norske myndigheter ønsker at vi og norske forbrukere skal forholde oss til selskaper som er svartelistet av Ukraina.»

Freia mister troverdighet

Steen mener at omdømmetapet vil kreve at Freia og Mondelez gjør noen valg.

– Det er klart at dette ser ikke så greit ut. Det hjelper ikke at sjokoladen er produsert i Norge. Dette dreier seg om folks oppfatning, sier Steen.

– Merkenavn er viktig, og her mister Freia troverdighet, dette kan dermed lett føre til at enkeltkonsumenter også følger opp, sier han videre.

Steen tror flere selskaper vil hoppe på boikotten, og at det vil bli vanskeligere for Freia. Han påpeker at alle som selger Freia-produkter også er opptatt av eget omdømme.

– Er dette en fordel for for eksempel sjokoladeprodusenten Nidar?

– På kort sikt er dette en veldig fordel. Spørsmålet er hvor fort Freia får ryddet opp i dette, sier Steen.

Nidar er en av de største leverandørene av godteri i Norge, og er underlagt dagligvaregiganten Orkla.