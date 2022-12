Gigantisk akvarium sprakk i hotellresepsjon

Et 14 meter høyt akvarium i resepsjonen på et kjent Berlin-hotell sprakk fredag morgen. Over en million liter vann og 1.500 tropiske fisker skapte kaos.

Et gigantisk akvarium i en hotellresepsjon i Berlin sprakk fredag morgen og sendte store mengder vann og tropiske fisker ut i gaten. Foto: Christoph Soeder / DPA / AP / NTB

NTB

Det sylinderformede akvariet kalt AquaDom var selve juvelen i resepsjonsområdet til Radisson Blu-hotellet i den tyske hovedstaden. En gjennomsiktig glassheis førte gjestene opp gjennom akvariet.

To personer ble skadd av splinter da glassrutene ga etter. Det er ikke klart hva som skjedde. Deler av selve reisverket til sylinderakvariet står igjen, men glasset er borte og følgelig alt vannet og de fargerike fiskene.

Over hundre redningsarbeidere ble sendt til hotellet med verdens største frittstående sylindriske akvarium.

Politiet i Berlin ber folk og biler holde seg unna området, og Karl-Liebknecht-gaten er delvis avstengt på grunn av en «ekstrem» mengde vann i gaten, skriver politiet på Twitter.