Næringseiendommer til en samlet verdi av rundt 3,5 milliarder kroner er nå til salgs i Bergen. Kjøttbasaren og Scandic Ørnen er to av disse.

Kjøttbasaren er en av flere sentrale eiendommer som er til salgs i Bergen akkurat nå.

Bygningen som åpnet i 1877, var den eneste av sitt slag i Norge. Den besto opprinnelig av 44 salgsboder og 27 kjellerboder.

I 1965 vedtok byens politikere å rive basaren for å få plass til et moderne høyhus. Men etter det syrlige avisinnlegget «Fingrene fra Kjøttbasaren, kjeltringer», og en opphetet debatt, fikk huset stå.

Det siste kjøttutsalget forsvant da slakterbutikken Rivelsrud la inn årene for to år siden. I dag benyttes Kjøttbasaren stort sett til servering: Starbucks, Egon, 1877 og snart skal også Bien åpne restaurant her.

Bergen Byarkiv

Også Scandic Ørnen er til salgs.

Det er bare fire år siden hotellet tok imot sine aller første gjester.

Hotellet som ligger vis-à-vis Bystasjonen har en prisantydning på nesten én milliard kroner.

Obos eier begge byggene.

– Det er riktig at vi har hatt Scandic Ørnen og Kjøttbasaren ute i markedet for å vurdere et salg, sier Nils Morten Bøhler, som er administrerende direktør for Obos Forretningsbygg.

– Vår strategi er å utvikle nye eiendommer. Vi ser at det er andre aktører som kanskje kan være en like god eier som oss.

Vegar Valde

Nordiske aktører

Han vil ikke si noe om prisen, men opplyser at det er mange interessenter til begge eiendommene.

– Kjøpsinteressen er stor. Vi opplever at det generelt er god interesse for å investere i eiendom, særlig hvis det er attraktive objekter som begge disse er.

Det nyetablerte meglerfirmaet WPS Næringsmegling har kartlagt markedet for næringsbygg i Bergen.

– Så langt i år har vi registrert at det er omsatt 32 næringseiendommer til en verdi av cirka 8,5 milliarder kroner, sier daglig leder, Lars Erik Wirsching.

Ørjan Deisz

WPS Næringsmegling står blant annet bak salget av Skarholmen Næringspark på Kleppestø i år.

– Omsetningen har økt kraftig. Bergen er mer interessant også for nordiske aktører. Deres inntreden i markedet har stor innvirkning på veksten, sier han.

Kan bli rekordår i Bergen

Ifølge Wirsching er 16 større næringseiendommer til en samlet verdi av rundt 3,5 milliarder kroner til salgs i Bergen for øyeblikket.

– Dersom Kjøttbasaren og Scandic Ørnen blir solgt før året er omme, går det mot nytt rekordår, sier han.

Ørjan Deisz

Hittil i år er det solgt like mange næringseiendommer som i rekordåret 2016.

– Det er store investeringsmuligheter i markedet nå. Av erfaring vet vi at omsetningen av næringseiendom er høyest på tampen av året, sier Wirsching.

Det største salget var av Mongstad-basen tidligere i år.

Eiendomsselskapet Asset Buyout Partners kjøpte da basen av det svenske fondet EQT for rundt fire milliarder kroner. Salget er dermed den største eiendomstransaksjonen i bergensregionen noen gang.

Større vekst i Bergen enn i Oslo

– Veksten i eiendomsmarkedet har vært sterkere i Bergen enn i Oslo, forteller Jan Kaare Hellevang, administrerende direktør i Eiendomskreditt.

Eiendomskreditt er et nasjonalt kredittforetak som gir lån til dem som investerer i næringseiendom. De har gitt lån til norske eiendomsaktører på totalt 4,1 milliarder kroner.

Morten Wanvik

– Vi anslår at rundt en tredel av veksten i markedet for næringseiendom har skjedd i bergensregionen. Det er stor etterspørsel etter lån til næringseiendom i Bergen nå, sier han.

Mongstad utgjør en stor andel av salget

Den gode utviklingen i bergensregionen kan i all hovedsak forklares med ett salg, ifølge analysesjef i Union Gruppen, Robert Nystad.

– Det er ingen tvil om at markedet i Bergen er svært aktivt for øyeblikket. Både antall transaksjoner og transaksjonsvolum kan overstige rekorden fra 2016. Men når vi ser på transaksjonsvolumet bør vi imidlertid huske på at salget av Mongstadbasen utgjør en stor andel, sier han.

Asset Buyout Partners

Totalt har det vært færre kjøp og salg av næringseiendommer i Norge i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

I 2017 ble det omsatt næringseiendommer for 93 milliarder kroner. I år er det forventet en omsetning på rundt 75 milliarder.

– Fjoråret var ekstremt bra. Selv om det er noe lavere aktivitet i år er det fortsatt et sterkt marked, sier han.