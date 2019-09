KOMMUNEN VIL REDDE: Byråd for byutvikling, Rune Bakervik, vil ta et initiativ for å se om prosessen med å avklare fremtiden til sjøboden ytterst på Nordnes. – Det er i hele Bergens interesse at boden blir reddet. Denne boden ligger i innseilingen til Vågen og vi kan ikke bare se på at den raser i sjøen, sier han. FOTO: Vegar Valde