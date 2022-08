Dof med kraftig resultatfall

Det kriserammede offshoreselskapet Dof leverer minusresultat i andre kvartal. Styret advarer nå om konsekvensene dersom den nylig fremforhandlede redningspakken ikke godkjennes av aksjonærene.

Dof-båter i opplag ved Davanger på Askøy i 2020.

Offshoreselskapet Dof legger torsdag frem tallene for andre kvartal.

Rapporten viser et resultat etter skatt på minus 752 millioner kroner, ned fra 43 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I samme periode steg driftsresultatet (ebit) til 257 millioner kroner fra 77 millioner kroner

Øverst i regnskapet steg driftsinntektene til 1,56 milliarder kroner fra 1,2 milliarder kroner.

Utnyttelsen av flåten var i andre kvartal på 88 prosent.

Samtidig fylte Dof på med nye oppdrag for 2 milliarder kroner, og ordrereserven steg til 11,8 fra 10 milliarder kroner.

Selskapet varsler også at de har et høyt urealisert valutatap på langsiktig gjeld på grunn av en betydelig styrket dollar mot norske kroner i kvartalet

Investorene sender aksjen rett ned i åpningsminuttene på Oslo Børs torsdag, som en reaksjon på kvartalstallene. Aksjen er i skrivende stund ned 23,13 prosent. En aksje er nå verdt 1,2 kroner.

På tampen av andre kvartal ble det kjent at Dof omsider hadde fått på plass en redningsavtale med kreditorene, som kuttet både gjeld fra 18,7 milliarder til 13 milliarder og gjorde lånebetingelsene lettere.

I tillegg førte enigheten til en kraftig utvanning for dagens aksjonærer, da 5,7 milliarder kroner i gjeld blir omgjort til aksjer.

Dermed blir dagens aksjonærer bare sittende igjen med smuler. Selskapet skriver at de etter konverteringen vil sitte på fire prosent av aksjene i selskapet.

I datterselskapet Dof Subsea vil 675 millioner kroner i obligasjonsgjeld bli gjort om til et nytt låneinstrument. Dette skal ha forfall i 2027, skriver rederiet. Resten av obligasjonslånene blir gjort om til aksjer.

Rederiet har siden 2019 jobbet for å sy sammen en redningspakke for å holde seg finansielt flytende, etter at lånenekt fra enkelte banker strupte finansieringen.

– Vesentlig usikkerhet

I kvartalsrapporten gjør styret i offshoreselskapet det klart at det fremdeles er usikkerhet knyttet til redningsavtalen.

Den må nemlig godkjennes av de nåværende aksjonærene i Dof og obligasjonseierne i datterselskapet Dof Subsea før den kan realiseres. Fristen for å godkjenne planen er 31 oktober.

– I tilfelle restruktureringen ikke blir godkjent vil den økonomiske risikoen øke betydelig for konsernet. Styret vil derfor understreke at det fortsatt er vesentlig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift, skriver styret i kvartalsrapporten.

I sektoren som har vært gjennom mange tøffe år, har flere ventet at bedre tider er på vei, blant annet hjulpet av høyere oljepris og økte investeringer fra oljeselskaper.

Men utover 2022 har det flere ganger blitt meldt om større etterspørsel for offshoreskipene, som blant annet tauer oljerigger, og høyere betaling for arbeidet.

Det melder også Dof i kvartalsrapporten, men dette til tross, så er ikke selskapets finansielle posisjon bærekraftig.