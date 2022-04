Kranskip i Stavanger fikk slagside i løfteoperasjon – store materielle skader

Et lasteskip i fjorden utenfor Stavanger fikk slagside etter at en stålvaier røk under en løfteoperasjon. Politiet melder om store materielle skader.

Kranskipet Saipeim 7000, som er et av verdens største kranskip, fikk en periode slagside etter en ulykke i Åmøyfjorden utenfor Stavanger torsdag formiddag. Ingen ble skadd i hendelsen.

I 10.20-tiden torsdag kom det melding om en mulig eksplosjon om bord etter at det ble hørt et kraftig smell.

– Vi hørte vanvittige eksplosjoner der ute, som kjempetorden og lyn som slo ned, sier vitne Ommund Vareberg til VG.

Ingen personer ble skadd i ulykken, opplyser politiet.

Store materielle skader

Ulykken oppsto i forbindelse med en løfteoperasjon. Kranskipet mistet last som førte til at en stålvaier røk, opplyser Owe Frøyland i hovedredningssentralen til Stavanger Aftenblad.

En lekter i tilknytning til skipet flyter nå opp-ned i vannet. Politiet melder store materielle skader på fartøyet.

Skipet har ikke lenger slagside, men mye ressurser er i beredskap, skriver hovedredningssentralen på Twitter i 12-tiden.

Ingen skadd

Det skal ha vært 275 personer om bord i skipet, men det er ikke rapportert om skadde personer. Det ble gjennomført søk i vannet ved hjelp av dykkere, og ved 11-tiden var alle personer gjort rede for.

Saipem 7000 er et av verdens største kranfartøyer. Skipet kan løfte opptil 14.000 tonn og legge kabler på 2000 meters dyp, og det blir blant annet brukt til å løfte på plass oljeplattformer, skriver Aftebladet.