Følg Bergen Engines-høringen her

Russland viser særlig interesse for bedrifter som har unik kompetanse og teknologi, blant annet innenfor våpenindustri og maritim sektor, sier Nils Andreas Stensønes, sjef for etterretningstjenesten.

– Det vestlige sanksjonsregimet gjør at Russland søker alternative metoder for å tilegne seg teknologi og kompetanse, som er kritiske for å videreutvikle militære kapasiteter.

Bruk av private aktører er eksempel på en slik metode, og som gjør det mer utfordrende å oppdage og forhindre fordekte anskaffelser.

– Russiske TMH sitt forsøk på oppkjøp av Bergen Engines gjennom et datterselskap i Sveits, er et eksempel på hvordan utenlandsinvesteringer kan gi tilgang til teknologi, med bruksområder som igjen vil kunne påvirke våre sikkerhetsinteresser.