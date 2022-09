Finland vil gi ti milliarder euro i garanti til energisektoren

Finlands regjering planlegger å tilby energisektoren 10 milliarder euro i likviditetsgaranti.

Finlands statsminister Sanna Marin.

Søndag ettermiddag melder Reuters at også Finlands regjering planlegger å tilby energisektoren likviditetsgaranti. Denne er på ti milliarder euro, melder nyhetsbyrået, ifølge VG.

Summen tilsvarer like under 100 milliarder norske kroner.

Statsminister Sanna Marin forklarer at grepet er en siste utvei for å hindre at selskaper kollapser. Hun ber nasjonalforsamlingen godta en pakke som staten kan gi i garantier og lån til energiselskaper.

Lørdag ble det kjent at også Sverige varslet likviditetsgarantier på flere hundre milliarder svenske kroner til nordiske og baltiske energiselskap. Dette for å hindre en ny finanskrise.

Sveriges finansminister: Mikael Damberg fra Socialdemokraterna under en pressekonferanse søndag.

– Hadde vi ikke agert, hadde vi risikert kraftprodusenter i teknisk konkurs mandag morgen, sa Sveriges finansminister Mikael Damberg på en pressekonferanse tidligere søndag.

Her ble garantiene som ble presentert lørdag tallfestet.

Opptil 250 milliarder svenske kroner vil stilles i garanti til kraftselskapene på oppgjørssentralen Nasdaq Clearing i 2022 og 2023.

Den ligger i Stockholm og brukes av kraftselskaper i hele Norden. Også norske selskaper på Nasdaq Clearing vil omfattes av garantiordningen, påpeker finansministeren.

Bakteppet er fredagens stans av gassrørledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland, noe som kan føre til store utslag i kraftmarkedene mandag.

– Vi befinner oss i en krigsøkonomi i energisektoren og situasjonen er forverret av beskjeden om at Russland struper gassen til Tyskland, sier Damberg.

Fakta Nasdaq Clearing Er oppgjørssentral for det nordiske kraftmarkedet og ligger i Stockholm. Markedsplassen brukes av kraftselskaper, også norske, til prissikring – og til å inngå langsiktige og/eller avanserte kraftavtaler. De siste to ukene har kraftmarkedet vært preget av enorme svingninger, begge veier.

– Kunne ført til finanskrise

Med videre prishopp i energimarkedet, vil kraftselskaper havne i en enda vanskeligere situasjon:

Nasdaq Clearing krever at man alltid har penger tilgjengelig til å gjøre opp for handelen man har inngått. Hvis kraftprisen går «feil vei», vil selskapet kontinuerlig måtte stille mer egenkapital tilgjengelig, selv om det er lenge til handelen skal lukkes.

– Sikringsmekanismene i kraftmarkedet fungerer godt i en normalsituasjon, men nå er utfordringen at Europa er satt under et voldsomt stort press. Selskaper som egentlig er solide har ikke nok egenkapital til å håndtere en situasjon som ingen kunne forutse, forklarer daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi, som organiserer en rekke selskaper i kraftbransjen.

Finansminister Damberg presiserer at problemet i dag er isolert til markedet for kraftprodusenter, men dersom Nasdaq Clearing går på store tap, vil det kunne få enorme konsekvenser.

– Hvis vi ikke gjør noe, og Nasdaq Clearing havner i store vansker, kan problemet spre seg til resten av det finansielle markedet. Det vil ramme småsparere, kommuner, pensjonsforvaltere, forsikringsselskaper, banker og andre selskaper. Så i ytterste konsekvens kunne dette ført til en finanskrise.