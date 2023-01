Havila Kystruten avlyser avganger

Havila Kystruten må nok en gang avlyse avganger. Forsinket overtakelse av skipet Havila Polaris gjør at flere avganger fra Bergen i februar er avlyst, og skipet vil ikke starte på sin rute før i mars.

Dette er skipet Havila Capella. Overtakelsen av nye skipet Havila Polaris er utsatt, og nå må Havila Kystruten kansellere avganger fra Bergen i februar.

Det kommer frem i en melding.

«Selskapet ser seg nødt til å kansellere avgangene fra Bergen som etter planen skulle startet 11. og 22. februar 2023», skriver Havila Kystruten i meldingen.

Havila Kystruten viser til at overtakelsen av Havila Polaris er forsinket, og at selskapet forsøker å løse utfordringer knyttet til sanksjoner mot selskapet som skulle finansiere fartøyene.

Det har vært usikkerhet om rettigheter og sikkerhetsstillelse fra datterselskaper av det russiske leasingselskapet GTLK knyttet til skipene Havila Polaris og Havila Pollux.

«Selskapet beklager sterkt de tidkrevende prosessene som er nødvendige for å sikre at ingen aktiviteter eller løsninger innebærer risiko for å være i strid med noe sanksjonsregelverk», skriver Havila Kystruten.

Starter opp i mars

Havila Kystruten opplyser at Havila Polaris først vil starte opp sin rute fra 5. mars.

Selskapet meldte i forrige måned om rettskjennelser som ga Havila Kystruten rett til å betale gjeld til leasingselskapet GTLK for kystruteskipene Havila Polaris og Havila Pollux til en sperret konto i EU.

Men da er Havila avhengig av å få en lisens fra den irske sentralbanken, noe som kan ta inntil ti virkedager. I påvente av lisensen utsettes oppstarten av Havila Polaris’ rute.

– Vi har ikke hatt mulighet til å ta levering av ferdigstilte Havila Polaris før denne kjennelsen var på plass, og før vi har på plass en gyldig lisens, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.

Selskapet vil forsøke å tilby berørte passasjerer å reise senere, eller å reise med Havila Capella eller Havila Castor.

Vil offentliggjøre finansieringskilde

Med lisens fra den irske sentralbanken vil Havila Kystruten ha større mulighet til å fullføre ny finansieringen av flåten, skriver selskapet. Havila Kystruten hevder å ha refinansieringen klar.

– Verken våre finansieringspartnere eller vi har ønsket å havne i en rettslig tvist for å ta levering av Havila Polaris og etter hvert Havila Pollux. Derfor har avklaringene vi har fått den siste tiden vært viktige for oss, sier Martini.

– Med alle bindinger til det opprinnelige leasingselskapet brutt ser vi frem til å få på plass refinansiering av flåten, sier han.

«Hvem som skal finansiere flåten til Havila Kystruten blir offentliggjort så snart lisensen er på plass og lånedokumentasjonen er ferdig», skriver Havila Kystruten i meldingen.