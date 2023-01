Bankansatt siktet og fengslet for underslag og hvitvasking

En bankansatt i Sparebanb 1 SMN ble torsdag pågrepet, siktet for underslag og hvitvasking av flere titalls millioner. Han erkjenner straffskyld for begge siktelsene.

Det var fengslingsmøte i saken lørdag ettermiddag, i Trøndelag tingrett.

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser hans advokat Christian Wiig til E24.

Han sier at klienten samtykket til fengsling i én uke, men retten godtok politiets krav om å fengsle ham i to.

Derfor anket den bankansatte lengden på fengslingen, noe lagmannsretten skal ta stilling til over helgen, ifølge påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret.

Mannen erkjenner straffskyld for begge siktelsene, opplyser påtaleansvarlig Aftret og advokat Wiig til E24.

– Vi tar høyde for at en stor andel av pengene er tapt

Senere lørdag ettermiddag varsler storbanken Sparebank 1 SMN at det er hos dem den banksatte jobbet. Banken skriver i en melding at ingen kunder er berørt.

– En del av midlene er gjort rede for og sikret, men vi tar høyde for at en stor andel av pengene er tapt. Sammen med Politiet og Økokrim bruker vi nå store ressurser for å oppklare saken, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Han legger til at underslaget ikke berører bankens drift eller finansielle situasjon.

– Saken er en stor påkjenning for både ansatte og de involverte. Vi har derfor satt av ressurser til å gi god oppfølging av alle som er berørt av saken, sier Brøske.

Sparebank 1 SMN skriver selv at de er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Banken har 38 kontorer i kommuner i hele regionen, med hovedkontor i Trondheim. De jobber rundt 1.650 personer i banken.

Arrestert etter to timer

Ifølge politiet skal den bankansatte ha underslått og hvitvasket flere titalls millioner kroner. Sparebank 1 SMN varslet selv politiet torsdag.

– Vi iverksatte etterforskning umiddelbart og arresterte mannen to timer etterpå, sier Aftret til E24, som ikke ønsker å kommentere hvilken bank den ansatte jobber i.

Advokaten Wiig sier at klienten hans erkjente straffskyld allerede i avhør torsdag.

– Han sier selv at underslaget pågikk en måneds tid, sier Wiig til E24.

Politiet opplyser at det så langt ikke er noe som tyder på at kunder er rammet.

– Det er bankens penger som er tatt. Vi har også sjekket ut flere aktuelle bankkontoer til ulike kunder, hvor alt er intakt. Det er ingenting som tyder på at kundekontoer er tappet, sier Aftret til E24.

Sporet transaksjoner også til utlandet

De jobber nå med å få avklart hvor mye penger det er snakk om totalt sett, men vil ikke si annet enn at beløpet er mellom 10 og under 100 millioner kroner.

– Vi har sporet transaksjoner til Norge og flere europeiske land. Siktede har gitt utfyllende forklaring på hvordan dette har foregått, sier Aftret.

Sparebank 1 SMN opplyser at de har oversikt over hendelsesforløpet og bidrar i politiets etterforskning. De skal også granske hendelsen i egen regi.

Politiet i Trøndelag jobber med å sikre verdiene i Norge, mens Økokrim er koblet på for å spore verdiene som kan ha havnet i utlandet.

– I tillegg jobber vi med å avklare hypotesen om at det kan være flere involvert, sier Aftret til E24.

Afret sier at de har gode forutsetninger for å oppklare saken.