Equinor om Wisting-feltet: – En utsettelse, ikke en skrinlegging

(E24) Equinor-direktør Geir Tungesvik avviser at Wisting-feltet er skrinlagt, og vil gå videre når presset i markedene avtar. – Vi har stor tro på Wisting, sier han.

Geir Tungesvik er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Oljeprosjektet Wisting har vært kontroversielt blant miljøvernere og flere partier, fordi det skal produsere olje til lenge etter 2050 og fordi det ligger i et sårbart område i Barentshavet.

Torsdag kom nyheten om at Equinor og partnerne, deriblant Aker BP, utsetter investeringsbeslutningen til frem mot 2026.

Opprinnelig skulle avgjørelsen tas i desember i år.

– Det skyldes det markedet vi står midt i, med en krevende leverandørsituasjon som konsekvens av Ukraina-krigen og følgene av den. Vi ser økt inflasjon og økte kostnader i hele verdikjeden. Markedene gir oss kapasitetsutfordringer og flaskehalser som gjør det utfordrende for både norske og utenlandske leverandører, sier Geir Tungesvik til E24.

Avviser skrinlegging

Mens Frp og fagforeningen Industri Energi er skuffet over utsettelsen, mener Bellona-leder Frederic Hauge at det er «gledelig».

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom tror at Wisting vil bli stanset for godt.

– Vi har aldri før klart å stoppe et oljefelt som har kommet så langt i prosessen. Dette er ikke en utsettelse, men en skrinlegging, sier Gylver til E24.

– Slik vi ser det er dette dødsstøtet for verdens nordligste oljefelt, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Tungesvik avviser at prosjektet er skrinlagt.

– Definitivt ikke. Vi har stor tro på Wisting. Dette er en utsettelse, ikke en skrinlegging, sier Equinor-direktøren.

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom, her fra protestene mot deponi i Førdefjorden fra Nordic Minings rutilgruve.

– Puttet i nederste skuff

Wisting er nå ventet å koste 104 milliarder kroner, fra tidligere anslag på 60–75 milliarder kroner, ifølge Equinor. Også etter kostnadsøkningen har prosjektet positiv nåverdi både før og etter skatt, ifølge selskapet.

– Jeg synes det er litt overraskende. Det har vært snakk om at det kanskje kunne bli litt forsinket og kostnadspress, sier analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

– Jeg synes det er voldsomt. 2026, da er det puttet i nederste skuff og lukket igjen, sier han.

– Stor tro på Wisting

Tungesvik sier at prosjektet nå skal modnes videre og kostnadene kuttes for å sikre at det er robust. Selskapet har tatt slike runder med andre felt tidligere, som Aasta Hansteen og Johan Castberg.

– Vi har fortsatt stor tro på Wisting, så dette handler mest om markedene. Vi kommer til å fortsette å videreutvikle prosjektet, vi har tradisjon for å klare det når vi gir prosjektene litt tid. Vi har også leteaktiviteter i området rundt Wisting, som kan gi tilleggsressurser, sier han.

– Når markedspresset avtar, vi tror rundt 2026, er vi klar til å ta en investeringsbeslutning. Det blir utenfor de ekstraordinære skattereglene, og innenfor ordinære skatteregimet. Og det skal vi få til på en robust måte, legger Tungesvik til.

– Er det kostnadsinflasjonen eller regjeringens skattegrep som betyr mest for utsettelsen?

– Det er definitivt situasjonen i markedet. Det er leverandørindustrien og markedet som dominerer, og som gjør at partnerne nå utsetter avgjørelsen, sier han.

Best tjent med utsettelse

Opprinnelig var beslutningen om Wisting ventet i desember i år. Da ville prosjektet også blitt omfattet av de gunstige midlertidige skattereglene som Stortinget innførte under koronakrisen i 2020. Nå vil partnerne måtte forholde seg til det ordinære skatteregimet.

– Hva taper dere på det?

– Med det markedet vi ser nå har vi vurdert at vi er mer tjent med å ta den utsettelsen enn å sette dette i gang i et opphetet marked, sier Tungesvik.

– Så det kan bli like lønnsomt om noen år?

– Vi hadde et robust prosjekt, både teknisk og miljømessig. Nå vil vi modne det videre med sikte på en beslutning i 2026, og styrke prosjektet ytterligere, sier han.

Wisting-feltet Planen var i utgangspunktet å ta investeringsbeslutning for Wisting-feltet i desember 2022

Nå er planen å ta investeringsbeslutning før 2026

Investeringskostnaden regnes nå til 104 milliarder kroner, fra et tidligere anslag på 60–75 milliarder

Produksjonsstarten var opprinnelig ventet i 2028, og feltet skulle produsere i 30 år

Wisting-lisensene PL537 og PL537B ligger sentralt i Barentshavet, rundt 310 kilometer fra fastlandet og 185 km fra Bjørnøya

Lisensene består av funnene Wisting Central og Hanssen, som ligger på et havdyp på omtrent 400 meter

Utbyggingen skal skje i form av en havbunnsutbygging, der oljen skal prosesseres og lagres på en flytende produksjonsinnretning.

Feltet skal forsynes med kraft fra land, og gassen i feltet skal eksporteres til Snøhvit-feltet

Equinor er operatør for Wisting-feltet og eier 35 prosent. Partnere er Aker BP med 35 prosent, Petoro med 20 prosent og Inpex Idemitsu Norge AS med 10 prosent Kilde: Equinor

Kritikk fra miljøpartier

Det har lenge vært krangel om hvorvidt Wisting vil bli lønnsomt. Equinor har stor tro på prosjektet, men miljøvernere som WWF mener at lavere oljepriser ved en vellykket klimaomstilling kan true lønnsomheten.

– Wisting-feltet må stoppes en gang for alle. Regjeringen må sette ned foten å slå fast at den oljen skal bli liggende på havbunnen til evig tid. Alt annet er en hån mot klimamålene og uforenlig med Parisavtalen, sier MDG-leder Arild Hermstad i en kommentar.

– Det er ikke mulig forstå at dette kan være økonomisk lønnsomt, sier Hermstad.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener at Wisting-prosjektet sliter når det ikke er del av de gunstige midlertidige skattereglene fra 2020.

– Da er hele prosjektet totalt ulønnsomt, og noe Norge etter all sannsynlighet kommer til å tape penger på, sier Haltbrekken i en kommentar.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener Wisting ikke er forenlig med klimamålene i Parisavtalen, og ikke gir mening.

– Dette er virkelig en gladmelding fra Equinor. Nå forventer jeg at de avslutter prosjektet helt, og ikke bare utsetter investeringsbeslutningen, sier Elvestuen i en kommentar.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Avviser kritikken

Tungesvik er ikke enig i påstandene om lønnsomheten i Wisting. Nå skal selskapet bruke de neste årene på å gjennomgå prosjektet og se hvordan det kan gjøres mer robust.

– Lars Haltbrekken i SV sier at prosjektet er «totalt ulønnsomt» hvis det ikke omfattes av de midlertidige reglene?

– Vi har stor tro på Wisting, og vil legge prosjektet frem for beslutning senere når markedet er mer i balanse, sier Tungesvik.

– Det blir lønnsomt?

– Når vi tar en investeringsbeslutning så er det fordi vi venter at prosjektet vil være lønnsomt. Og det har vi planer om å gjøre innen 2026, sier Equinor-toppen.