– Den positive tvisten er at Høyre og Frp ikke er med

(E24) Lakseanalytikeren ser rom for enda lavere skatt i fremtiden, siden de største borgerlige partiene ikke er med på den nye lakseskatten.

OVERRASKET: Lakseanalytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux er positivt overrasket over dagens avtale.

Lakseanalytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux er svært overrasket over dagens avtale om å senke lakseskatten til 25 prosent.

– Den positive tvisten er at Høyre og Frp ikke er med, for da kan man se for seg et case med mulighet for en enda lavere skatt lenger frem, sier han til E24.

Høyre gjentar nå at partiene vil gjøre endringer i skatten hvis de kommer til makten etter neste valg. Partiet er imot selve grunnrenteskattmodellen, men har hintet om at de kunne gå med på en sats på 15 prosent.

Lakseaksjene stiger markant over hele linjen etter nyheten.

– De stiger på linje med fordelen av den lavere skattesatsen, og ikke mer enn det, sier Nordby.

– Hvordan ser du på lakseaksjene videre fremover?

– Hvis man begynner å tenke at sektoren kan få enda lavere skatt, så kan de stige mer.

Selv hadde Nordby uansett trodd på et lavere skattenivå, men ikke før fra 2026.

– Nå har det gått litt fortere, så det er positivt for aksjene sier han, og påpeker at kursforventningene generelt i markedet dermed skal opp.

– Når skatten går ned, går verdsettelsen opp, tilføyer han.

– Mer spiselige

Nordby peker også på at dagens forslag er bedre fra et utenlandsk ståsted.

– For utenlandske investorer blir AS Norge nå mer spiselig, sier han.

Han forklarer dette med at siden Ap og Sp er enige, så vil 25 prosent bli sett som et maksimumsnivå de neste årene, noe som er fordelaktig fra et internasjonalt perspektiv.

Oslo Børs er helt avhengig av utenlandske investorer, som for tiden eier drøyt 40 prosent av verdiene der, ifølge AksjeNorge.

Analytikeren er for øvrig imponert over den overraskende partisammensetningen i dagens flertall.

– Sjeldent har Pasientfokus fått så mye fokus, ler han.

Flere oppjusterer

Pareto Securities, ABG Sundal Collier og Arctic Securities vil oppjustere sine resultatforventninger til lakseselskapene med 6–15 prosent for de kommende par årene, ifølge Infront TDN Direkt.

ABG Sundal Collier påpeker at det før dagens kunngjøring var bred forventning i meglerhusene om at regjeringen ville få nok støtte fra SV om en sats på 35 prosent.

– Derfor er skattesatsen på 25 prosent helt klart en positiv overraskelse for markedet, skriver ABG Sundal Collier, ifølge Infront TDN Direkt.

Meglerhuset ser størst endring i estimater for selskapene med mest oppdrett i Norge, som Salmar, Lerøy Seafood Group og Grieg Seafood.