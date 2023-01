Ny Sveits-utflytter: Barnehagemillionær Eystein Sævareid Aase flytter til Lugano

(E24) Familien ble rike på å bygge opp FUS-barnehagene. Nå melder Eystein Sævareid Aase at han flytter til samme resort som Kjell Inge Røkke i Lugano. Vitaepro-gründer Kenneth Goovaerts Bern følger etter.

Kjell Inge Røkke meldte flytting til Lugano i fjor. Nå følger to nye rikinger etter.

Rike nordmenns utflytting til Sveits fortsetter i 2023: Eystein Sævareid Aase og Kenneth Bern flytter til Lugano, melder E24.

Eystein Sævareid Aase hadde i 2021 en likningsformue på 335 millioner kroner.

Aase er sønn av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som grunnla barnehagekonsernet Trygge Barnehager. Selskapet står bak de private barnehagene FUS.

I dag er det 177 FUS-barnehager i Norge. Selskapet både bygger og drifter barnehager, og skriver på sin nettside at de har bygget over 500 barnehager.

Blir Røkke-nabo

Trygge Barnehager omsatte i 2021 for over 120 millioner kroner, og hadde et resultat på over 3,4 milliarder kroner.

Selskapet solgte i 2021 142 barnehager til et svensk selskap for 4,58 milliarder kroner, og det er dette som står bak det høye resultatet dette året.

Sævareid Aase har meldt flytting til Resort Collina d’Oro, som er samme resort som Kjell Inge Røkke meldte flytting til i fjor.

I desember solgte Sævareid Aase boligen sin på Snarøya til lillesøsteren Urd Ragnhild Sævareid Aase for 38 millioner kroner, ifølge Budstikka.

Vitaepro-gründer følger etter

Kenneth Goovaerts Bern flytter også til Lugano. Bern hadde i 2021 en likningsformue på 123 millioner kroner.

Bern er blant annet eier av Telecom AS, som hadde et resultat på 608 millioner kroner i 2021. Via dette selskapet eier Bern også merkevareleverandøren NQ Active AS.

Bern er også medgründer av kosttilskuddsselskapet Nutraq, som ble kjøpt opp av Orkla i februar i fjor for 3,1 milliarder kroner.

Nutraq sto blant annet bak kosttilskuddet Viteapro, som Bern startet opp sammen med Andres Kongsgaard Flaaten i 2002.