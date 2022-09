Kommunene sparer over 24 millioner kroner dagen på lærerstreiken

Lærerstreiken gjør at landets kommuner og fylkeskommuner «sparer» 24,3 millioner kroner i lønnsutgifter hver dag.

Kommunene og fylkeskommunene sparer store summer på lærerstreiken.

NTB

Det viser beregninger TV 2 har gjort.

Ifølge Utdanningsforbundet koster en lærerstilling rundt 3.000 kroner dagen, inkludert arbeidsgiveravgift og sosialutgifter på 35 prosent. Tallene bekreftes av KS.

Før streiken ble trappet opp torsdag, var rundt 8.100 lærere ute i streik i Norge.

Bodø kommune sparer rundt 1,2 millioner kroner dagen i lønnsutgifter på streiken.

– Vi ønsker ikke denne streiken. Det at vi sparer noen penger nå kan over tid vise seg og koste mer enn det vi sparer. Vi er opptatt av at ungene våre skal ha et best mulig tilbud på skolen, og der ligger hovedfokuset vårt, sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø.

Kommunen hans har valgt å bruke noen av pengene de sparer på lærerstreiken på å åpne fritidssentre, haller og møteplasser for å aktivisere barn- og ungdom som er rammet av streiken.