Det var ikke produksjon Statfjord A da PSV «Sjøborg» traff plattformen klokken 1.55 natt til fredag i forbindelse med lasting, melder Equinor.

Equinor har mønstret sin beredskapsorganisasjon.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. Det er ingen personskader om bord på plattformen, melder Equinor i en pressemelding.

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV «Sjøborg» var i gang med lasteoperasjoner og hadde tolv personer om bord. Equinor opplyser ikke om noen av disse er skadet etter sammenstøtet eller hvordan det er gått med båten, men PSV «Sjøborg» er på vei til land for egen maskin.

Det totale skadeomfanget på plattformen blir nå undersøkt.

Skader på livbåter samt behovet for å avklare omfanget av sammenstøtet, gjør at personell er flyttet fra Statfjord A til nærliggende installasjoner.

To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A.

Områdeberedskapsfartøyet «Stril Herkules» er på feltet og bistår installasjonen med å avklare skadeomfanget.