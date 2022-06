Én av to hytter selges under prisantydning: – Festen i markedet er over

Etter to brennhete år er hyttemarkedet i ferd med å kjølne, viser ferske tall fra DNB.

DNB Eiendom tror det vil bli svært få sjøhytter, som disse i Dyvig i Lillesand, til salgs denne sommeren og at prisene derfor vil øke. For hyttemarkedet for øvrig forventer de en langt mer moderat prisvekst.

– Prisrekordene vi så under pandemien er ikke lenger normalen – det er noe som kun skjer unntaksvis. Festen i hyttemarkedet er over, sier Tone Cecilie Krange, segmentsjef for hytte i DNB Eiendom, til E24.

– De to siste årene har hyttemarkedet vært helt spinnvilt, med stor prisvekst og enorm etterspørsel. Det vi ser nå er en antydning til normalisering, sier hun.

Antall omsetninger av fritidsboliger har hittil i år falt med over 30 prosent sammenliknet med fjoråret, viser en fersk rapport om hyttemarkedet fra DNB Eiendom. Videre viser rapporten at mer enn halvparten av fritidsboligene som er solgt hittil i år har gått under prisantydning. I 2021 var det motsatt.

Selv om det har vært en moderat prisvekst så langt i år, mener Krange mange som selger fritidseiendom i disse dager vil få en «reality check».

Til sammen fire personer hadde meldt seg på visning av denne sjøhytten i Lillesand denne helgen.

Mer enn halvparten under prisantydning

– Du får ikke de samme prisene nå som du gjorde under pandemien, da rubbel og bit ble solgt, og det var regelrette køer på visning, sier hun.

Gustav Johan Sædberg, partner og megler i Privatmegleren Sædberg & Lian, mener det fortsatt er god temperatur i hyttemarkedet. I helgen hadde megleren fire stykker på visning på en hytte med sjøutsikt i Dyvig i Lillesand, med en pris på drøye tre millioner kroner.

– Det er fortsatt god trafikk på mange objekter, selv om det er litt forskjell på hvor fort salgene gjennomføres. Tidligere i sommer hadde jeg 150 påmeldte på visning til en eiendom til 10,5 millioner kroner. Vi har også hatt grei interesse på mange objekter i lavere prisklasser. Etter mitt syn lever markedet godt fremdeles, sier Sædberg.

Tone Cecilie Krange, segmentsjef for hytte i DNB Eiendom.

Forventer at markedet vil falle

Tone Cecilie Krange i DNB Eiendom mener det er grunn til å tro at prisstigningen og renteutviklingen vil legge en ytterligere demper på hyttemarkedet fremover.

– En x-faktor for den videre utviklingen er i hvor økende grad og hvor lenge prisstigningen fortsetter. Vi hører om folk som vurderer å selge fordi det er blitt mye dyrere å være hytteeier. Selv om nordmenn er et hyttefolk, er fritidsboliger et sekundærbehov, sier hun.

Gustav Johan Sædberg i Privatmegleren sier han har til gode å oppleve dette.

– Det er lenge siden jeg hadde et salg som skyldes at å være hytteeier var en for stor økonomisk byrde. Det vi ser mer av er salg som skyldes generasjonsskifte, sier megleren og tilføyer at hytten er en formuesgjenstand for de fleste nordmenn.