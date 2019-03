Om du har handlet på kjøpesenter eller bodd på hotell i Bergen, kan det være han tjener penger på deg.

Den Nationale Scene, Galleriet kjøpesenter og Fløien restaurant har én ting til felles:

Alle tilbyr gratis internett.

Men for at du skal få tilgang, må du svare på om det er greit at det samles inn personopplysninger om deg. Om du svarer ja, vil du motta reklametilbud etter at du har vært der.

Verdt mange millioner

Selskapet bak gjestenettløsningen er bergenske Simp AS, en gründerbedrift som ble startet i 2015.

På litt over fire år har Simp vokst til å bli et selskap med store kunder, som for eksempel DnB Næringseiendom og De historiske Hotel.

Ved forrige emisjon ble selskapet verdsatt til 55 millioner kroner.

Men at selskapet skulle ha livets rett var ingen selvfølge:

– Vi har vurdert å gi opp hundre ganger. Vi har gått rundt uten penger, og har ikke engang hatt råd til julepresanger. Samtidig jobbet vi mellom tolv og fjorten timer hver dag de første årene, sier daglig leder og grunnlegger, Tor-Henning Endresen.

Oppsøkte gründerspirer

Ideen ble til for syv år siden da Endresen jobbet som salgssjef i et direktesalgsselskap.

Han begynte karrieren som gateselger av mobilabonnement på Lidohjørnet, og har ingen utdannelse.

Han mente selv at ideen var så god at han ikke kunne la være å gjøre noe med den. Derfor oppsøkte han andre gründerspirer, som hadde mer kompetanse enn ham på økonomi og datautvikling.

– Tanken var at millioner av mennesker ferdes på kjøpesentre, hoteller og i byrom hver dag. Hvis de kan gjøres om til digitale kundeprofiler, kan man lage kampanjer basert på hvem de er, hvor gamle de er og hvor de bor, forteller han.

Tjente mer som gateselger

Nå sitter han, seks medgründere og åtte andre ansatte i et lokale på Torgallmenningen, midt i Bergen sentrum. Men selv om kundelisten øker, er det ennå ikke luksuriøst å drive Simp.

Enn så lenge ville Endresen hatt høyere årslønn i sin forrige jobb.

– Selv om selskapet tjener penger nå, er det ikke slik at vi kjøper fine klær, biler og ferier. Å være gründer er nok ikke for alle, for man må satse mer enn mange er villig til. Man går fra eid til leid og havregrøt, sier han.

I 2017 sto gründeren oppført med beskjedne 119.108 kroner i skattelistene. Han eier 19,3 prosent av Simp og er den største enkeltstående aksjonæren.

Vil vokse

Nå er målet å ta produktet til utlandet og å flytte inn i større lokaler.

Endresen og medgründerne har allerede økt selskapets egenkapital fra 34.000 kroner til 9,8 millioner kroner.

Samtidig viser de foreløpige 2018-tallene at de hadde 5,1 millioner kroner i omsetning i fjor.

Ifølge selskapet selv har de samlet inn opplysninger om én million mennesker.

Like før jul kjøpte mangemillionæren Bjørn Ludvig Gustav Braathen seg inn i selskapet for syv millioner, og sønnen Bastian Braathen fikk en styreplass.

Han er arving av Braathens Safe, flyselskapet som ble kjøpt opp av SAS på begynnelsen av 2000-tallet.

– Det er klinkende klart at det var viktig å lande Braathen. Vi tjente penger og gjorde en god jobb, men vi var presset og trengte det for at vi skal kunne fortsette å vokse, sier Endresen.

– Trenger kapital

Gründeren forteller at de fikk flere tilbud før Braathen kom på banen, men at det var snakk om «kalde penger» – investorer som ikke selv ønsket å ta del i driften av selskapet.

– Jeg mener det definerte oss som gründere at vi sa nei til penger for å jobbe dobbelt så hardt for en bedre prising, og å få inn folk som kan hjelpe selskapet å vokse.

Braathen-familien er tydelig på at de har investert for at selskapet skal vokse.

– Man kommer langt med hardt arbeid, men på et tidspunkt trenger man kapital for å vokse til det man kan være, sier Bastian Braathen.

Familien har kjøpt seg inn med investeringsselskapet Bramare AS, som gjør forretning på å investere i selskaper som er i en tidlig fase. De satser på næringseiendom, mat og drikke, software og hardware.

– Nå er det viktig at vi bygger videre på fundamentet som er lagt for Simp, videreutvikler og ser på muligheter for å gå videre til andre markeder etter hvert, sier Braathen.

Ivaretar personvern

Blant de største kundene på Simps liste er DNB Næringseiendom, som eier åtte kjøpesentre i Norge.

– De tilbyr et verktøy som er kostnadseffektivt for oss, blant annet fordi de benytter seg av allerede eksisterende wifi-infrastruktur, sier Lars Kristiansen, som er direktør for kjøpesenter og hotell.

Kristiansen forteller at de har lagt vekt på at Simp holder seg innenfor EUs nye GDPR-regler, som ivaretar personvern.

– Det er ekstremt viktig for oss at alle samtykker. Fremover ønsker vi å se hvor kundene ferdes på senteret, og hvilke butikker som blir besøkt, sier han.

– Ute av «dødens dal»

– Vi har kjempet med pinner og stein for å få dette til. I fjor tok vi 20.000 telefoner til kunder. Det er mange rørløft, sier Endresen om hvordan firmaet har jobbet så langt.

Nå anslår han at de er ute av den mest kritiske fasen av oppstarten, med lite penger til å investere i selskapet.

– Har dere lykkes nå?

– Vi er i hvert fall ute av «dødens dal». Nå må vi selv kjøre selskapet konkurs, hvis det skal gå konkurs.