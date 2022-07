Ny strømpristopp i Sørvest-Norge – dobbelt så høy som på Østlandet i morgen

Strømprisen i Sørvest-Norge har skilt seg tydelig fra resten av landet de siste ukene. Mandag skyter prisen opp til en ny årsrekord.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Mandag får Sørvest-Norge et nytt strømprissjokk, når prisen suser igjen suser over tre kroner per kilowattime. Det viser oversikten til strømbørsen Nord Pool.

Med unntak av enkelte timer i natt vil området ha en strømpris over tre kroner gjennom hele dagen.

Slik blir døgnprisen på strøm i de ulike prisområdene mandag:

Sørvest-Norge (NO2): 3,26 kroner kilowattimen

Østlandet (NO1) og deler av Vestlandet (NO5): 1,63 kroner kilowattimen

Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4): 2 øre kilowattimen

Dermed blir strømprisene i sørvest dobbelt så høy som på Østlandet. Prisforskjellen er den største man har sett hittil i år.

Sist det sørlige Norge opplevde høyere pris var like før jul i fjor. Den 21. desember nådde døgnprisen i Sør-Norge en topp på 3,95 kroner kilowattimen.

Lite vann i magasinene

Norge er delt opp i fem ulike prisområder. Prisområdet NO2 omtales gjerne som Sørvest-Norge, og inkluderer Agder, Rogaland, deler av Vestland fylke (gamle Hordaland) og deler av Vestfold og Telemark.

– NO1, NO2 og NO5 har ligget veldig tett i pris det siste året. Jeg vil tro at det er den spesielt svake hydrologiske situasjonen i NO2 som fører til disse prisforskjellene. Grunnen til at det går opp nå, er også høyere vannverdier i Sørvest-Norge, og lavere tilsig, sa kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refintiv til E24 i utgangen av juni.

Lite vann i magasinene er en av faktorene som har fått ansvar for at strømprisene har vært svært høye denne sommeren.

Kuttet i produksjonen

NVE og olje- og energiminister Terje Aasland har bedt produsentene holde igjen, og legger nå planer i tilfelle situasjonen forverres og strømmen må rasjoneres.

Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tidligere denne uken la frem den ukentlige vannmagasinstatistikken, kom det frem at vannkraftprodusentene i sørvest hovedsakelig var de som hadde redusert produksjonen.

«Når kraftproduksjonen går ned, er det et uttrykk for at flere av vannkraftprodusentene i sørlige deler av Norge verdsetter vannet høyere enn kraftprisene i nabolandene. Ved å holde tilbake produksjonen nå har en mer vann til kraftproduksjonen senere», skrev NVE i rapporten.

Det ble samtidig understreket at fyllingsgraden i vannmagasinene steg i alle prisområder i sørlige deler av landet forrige uke, men at de fortsatt er lav for årstiden.

Fakta Strømprisen i juni: Slik endte månedsprisen for juni (omtrentlig strømstøtte i parentes): Sørvest-Norge (NO2): 1,87 kroner kilowattimen (1,17 kroner kilowattimen)

Oslo (NO1) og Bergen (NO5): 1,50 kroner kilowattimen (80 øre kilowattimen)

Trondheim (NO3): 11 øre kilowattimen (ingen støtte)

Tromsø (NO4): 9 øre kilowattimen (ingen støtte) Les mer