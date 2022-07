Komikerkonsern dro inn 176 millioner i 2021

Espen Eckbo og Kristian Ødegårds Seefood Holdning sikrer seg mer omsetning og et bedre resultat enn året før. Det resulterte i utbyttefest for aksjonærene.

FEST: Duoen kan smile over utbyttefesten.

Konsernet Seefood Holdning økte inntektene til 176,9 millioner i 2021, opp 45 prosent fra 122,6 millioner i 2020, viser konsernets resultatregnskap.

Sammen med inntektene øker kostnadene, men driftsresultatet ligger på 28,8 millioner i 2021, mot 17,8 millioner i 2020.

Årsresultatet endte på 22,4 millioner for fjoråret. I 2020 var resultatet 13,9 millioner

Det tilsvarer en vekst på 61 prosent for resultatet.

Økt utbytte

Sammen med økt omsetning og resultat, velger konsernet å betale ut høyere utbytte en året før. I 2021 delte selskapet ut 25,2 millioner til aksjonærene sine. I 2020 fikk de 10 millioner.

Selskapet eies av Espen Eckbo, Kristian Ødegård og Aleksander Herresthal, som holder 31 prosent hver. Eckbos kone Trine Stubberud eier fem prosent av selskapet, mens kollega Martin Zimmer eier en prosent.

Selskapet tar hele overskuddet ut som utbytte sammen med i underkant av to millioner i egenkapital.

Millionutbytte for Ødegård

Kristians Ødegårds eier 31 prosent av Seefood gjennom Krisco Holdning. Ødegård-eide Krisco tar ut et utbytte på 12,2 millioner kroner, fremgår det. Sammenlignet tok han ut en halv million i 2020.

Overskuddet endte på 7,8 millioner kroner for Krisco Holdning, hvorav nært alt stammer fra utbytte på 7,9 millioner fra eierandelen i Seefood Holdning.

Ødegårds utbytte består av hele overskuddet, samt 4,4 millioner fra selskapets egenkapital.

Espen Eckbos EAE Holdning har ikke kommet med regnskapet for 2021 enda.

Produksjonsfest

Selskapet ble grunnlagt i 2001, og hadde en knallstart med hit-serien «Nissene på låven». Selskapet står også bak produksjoner som «Kompani Lauritzen», «Parterapi» og «Huskestue».

Selskapet håver inn fra produksjon av filmer og programmer for TV.

Av produksjonsvirksomheten tjente de 163,6 millioner i 2021, og 13,1 millioner fra utvikling og produksjon av sceneunderholdning.

Under konsernets vinger er Seefood TV og Seefood Scene. Overskuddet for de to datterselskapet bidro til et overskudd på henholdsvis, 17,9 millioner og 2,2 millioner

Styreleder og medeier Espen Eckbo ønsket ikke å kommenterer årsregnskapet. Det gjør heller ikke dagligleder og medeier Aleksander Herresthal.