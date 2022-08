Emely fikk beskjed om at hun kunne gå i arbeidstrening om hun fant seg en bedrift. Så gikk hun inn dørene til Rema 1000-kjøpmann Håvard Standnes Glosvik.

Emely spaserte inn i nærbutikken etter samtalen med Nav. Siden har hun vært der.

Mens dagligvarebransjen sliter med å få tak i folk, fant kjøpmann Håvard Standnes Glosvik løsningen gjennom Nav. – Jeg er veldig for å gi folk en sjanse.

For snart tre år siden tok Emely Bague (30) mot til seg og gikk inn de automatiske dørene til Rema 1000 i Haukelandsveien.

Nav hadde gitt henne beskjed om at hun kunne gå i arbeidstrening om hun fant en bedrift. For 30-åringen ble den korte turen bort til nærbutikken et lykketreff.