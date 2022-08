Aldri før har laksenæringen tjent mer på eksport

Laks for 8,7 milliarder kroner ble eksportert ut av landet i juli.

Bare en måneds tid etter at Norges sjømatråd kunne melde om at rekordsterkt første halvår for norsk sjømateksport og en knallsterk junimåned, fortsetter rekordene å komme.

Juli var den beste måneden for lakseeksport noensinne.

Det ble eksportert 96.500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner, opplyser Sjømatrådet.

Produksjonen eller volumet av laks går ned, men høye priser sikrer likevel ny inntjeningsrekord i juli.

– Markedet er relativt uelastisk, det betyr at når man får en liten nedgang i volum, så får man en relativt stor prisøkning. I tillegg ser vi at markedet har kommet sterkt tilbake etter covid-pandemien, sier analytiker i Norges sjømatråd Paul T. Aandahl til E24.

– Høyere betalingsvilje

Hyppigere restaurantbesøk er nemlig også blant årsakene til de høye lakseprisene.

– Folk spiser mer på restaurant og der er det høyere betalingsvilje for blant annet laks, sier Aandahl.

Prisen på fersk hel laks var 84,87 kroner per kilo i juli, som er 35 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Til sammenligning var kilosprisen i snitt 78,37 kroner i første kvartal.

Usikre tider i vente

Prisene for konsumentene vil trolig fortsette å øke, da det er noe forsinkelse i prisøkningene, ifølge Aandahl.

Likevel kan utfordrende tider påvirke utviklingen videre.

– Vi er nå inne i en periode med store utfordringer med inflasjon, som gjør at folk får dårligere råd. Hvordan summen av det hele blir fremover er vanskelig å spå, sier Aandahl.

29 prosent økning fra i fjor

Det er laks som står for brorparten av norsk sjømateksport. Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli, hvorav 8,7 milliarder kom fra salg av laks.

Så langt i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 29 prosent sammenlignet med de syv første månedene i 2021.

Oppdrett står for over 70 prosent

Sjømatrådet opplyser også at andelen oppdrettsfisk utgjør av den totale verdien av sjømateksporten aldri har vært høyere enn så langt i år.

Nå utgjør oppdrettsfisken 73 prosent av den totale verdien.

Allerede i 2006 ble oppdrettsandelen større enn fangstandelen, og siden den gang har andelen bare økt.

– Det er lavsesong for villfisken generelt på sommeren, så oppdrettsandelen er ekstra høy på sommerstid. Men de lange trendene viser at oppdrettsandelen øker, sier Aandahl.

Årsaken er følgende, ifølge analytikeren:

– Man har begrenset tilgang på villfiskressursene og volumet er dermed relativt stabilt, mens i havbruk kan man øke volumet. Men vi ser nok ikke store endringer i volumet for oppdrett de nærmeste årene, sier Aandahl.