Resultathopp for Hansa - men skuffet over årets sommer

Hansa Borg solgte drikkevarer for over tre milliarder kroner i fjor, men peker på en skuffende sommer og prisvekst i år.

Hansa Borg Bryggerier er kjøpt opp av danske Royal Unibrew.

Publisert Publisert I dag 12:28

Tross coronarestriksjoner og nedstengt uteliv var 2021 et sterkt år for Hansa Borg Bryggerier.

– Tallene er selvfølgelig preget av en coronasituasjon hvor markedet var bra for oss i det store, spesielt innenfor dagligvare. Men vi hadde også en sommer hvor nordmenn ferierte i Norge og utelivet var ganske åpent for salg, sier Hansa-topp Lars Giil.

Det norske bryggeriet, som nylig ble kjøpt av danske Royal Unibrew, solgte drikkevarer for 3,09 milliarder kroner. En oppgang på rundt 198 millioner kroner sammenlignet med året før, ifølge selskapets årsregnskap.

Driftsresultatet for bryggeriet endte på 140,3 millioner kroner, mot 107,4 millioner kroner i 2020.

Ikke siden 2014 har driftsresultatet vært så høyt, da selskapet hadde et driftsresultat på 142 millioner kroner.

Samtidig tok selskapet et utbytte på 66,6 millioner kroner, mot 50 millioner kroner i 2020.

Inneværende år har derimot ikke vært like oppløftende.

– Sommeren har vært skuffende på grunn av dårlig vær i Norge og nordmenn i veldig stor grad har reist til utlandet, samtidig som den svenske grensen er åpen og du får den store handelslekkasjen som du hadde før pandemien, sier Giil.

TØFF SOMMER: Hansa-topp Lars Giil er fornøyd med fjoråret, og spent på 2022.

Tøft tross prisøkninger

Giil påpeker som resten av næringsmiddelindustrien, at prisen har steget betraktelig den siste tiden.

– Det er varer som er avhengig av verdens markedspriser. Både energi, aluminium og malt er varer som preges av internasjonale priser. Der merker vi at prisøkningene har slått hardt for oss, sånn som det har for alle andre i bransjen og i de fleste andre bransjer.

– Har dere klart å prise inn de økte kostnadene?

– Vi har hatt prisøkninger i de faste prisøkningsvinduene som markedet har. I februar og juli har vi hatt prisøkninger på grunn av de tingene som skjer rundt oss. Men vi ser at selv om vi har prisøkninger, så er det tøft, sier Hansa-toppen.

Mango IPA bidro til dagligvaresuksessen

Som følge av coronapandemien og smittebegrensende tiltak har utelivsmarkedet vært negativt rammet både i 2020 og 2021, heter det i selskapets årsregnskap.

Samtidig har dagligvaremarkedet hatt en positiv utvikling og kompensert for bortfallet av uteliv.

I tillegg har Hansa Borg Bryggerier styrket sine markedsandeler i dagligvare i 2021 sammenlignet med året før.

En viktig bidragsyter til det er det populært ølet Hansa Mango IPA – som mer enn doblet salget fra 2020.

Hansa Borg Bryggerier selger øl, vann, brus, sider og eier merkevarer som Hansa, Borg, Grevens, Nøgne Ø og Olden.

Blir dansk

I januar meldte drikkevarekonsernet at de hadde avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier, og ville med det bli eneeier av selskapet, som da ble priset til 3,3 milliarder.

I mai ble det klart at Konkurransetilsynet har godkjent danske Royal Unibrew sitt ønske om å kjøpe Hansa Borg, på visse betingelser. Selskapet må bli mindre dominerende innen sider og rusbrus.

Royal Unibrew er børsnotert i Danmark.

Publisert Publisert: 9. august 2022 12:28