Vestlandsbedrifter sier de vil investere mer og ansette flere folk det neste halve året, viser ny undersøkelse.

– Bedriftslederne på Vestlandet er svært optimistiske. Faktisk har de ikke hatt så stor tro på fremtiden siden høsten 2013, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Fire ganger i året undersøker de hva 700 bedriftsledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal tenker om fremtiden. Den såkalte Vestlandsindeksen viser hvilke forventninger bedriftsledere har til den økonomiske situasjonen de neste seks månedene. I første kvartal i år viser indeksen 68,5 av 100 mulige. Det er en markant oppgang siden sist måling.

– Bedriftene forventer at det både skal investeres mer og at de skal sysselsette flere det neste halve året, sier Fresvik.

Ikke bare oljebransjen som er optimister

Vestlandsindeksen undersøker ikke bare hvordan bedriftslederne tror det kommer til å gå. Den undersøker også hvordan det faktisk går. Kvalifisert synsing og faktisk resultat har en tendens til å henge nøye sammen, mener Fresvik.

– Historisk sett har forventningene gitt en god pekepinn på hvordan resultatene kommer til å bli. Og det som er aller mest gledelig nå, er at bransjene også utenom olje- og gassnæringen, ser lysere på fremtiden, sier hun.

Fakta: Dette er Vestlandsindeksen Fire ganger i året blir bedriftsledere på Vestlandet spurt om hvilke forventninger de har til etterspørsel, sysselsetting, investeringer og markedsutsikter det neste halvåret.

700 bedrifter i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er spurt.

Svarene de gir skal tegne et bilde av om bedriftene er positive eller negative til den økonomiske situasjonen og utviklingen.

Svarene presenteres på en skala fra 0 til 100.

En score over 50 regnes som positivt.

Tallene fra fjerde kvartal 2018 viste en forventningsindeks på 65,6. I første kvartal 2019 er indeksen på 68,5.

Undersøkelsen tar også for seg hvilke økonomiske resultater bedriftene har hatt de siste tre månedene.

Tallene presenteres av Sparebanken Vest, i samarbeid med Respons Analyse.

Stemningen er snudd. Siden 2014 har det ikke vært mye optimisme å spore i de ikke-relaterte oljenæringene. Men nå er investeringslysten igjen på topp.

– Skal Vestlandets lykkes på sikt, er det viktig å få opp investeringene i disse næringene, sier Fresvik.

Men alle forventningene om økt lønnsomhet, sysselsetting og investering, kan også føre til større lønnspress og konkurranse om talentene, ifølge Fresvik.

– Vi besitter verdensledende ingeniørkompetanse i oljenæringen. Skal Vestlandet lykkes på sikt, er det livsviktig at vi bruker denne kompetansen til å bygge opp nye næringer som kan bli store globalt. Som Vestlandsmeldingen peker på, kan vi bli verdensledende for eksempel på å skalere opp oppdrettsproduksjonen vår ved hjelp av nye løsninger og eksportere klimanøytral teknologi for maritim sektor, sier hun.

Forskjeller mellom fylkene

Ifølge Vestlandsindeksen er rogalendingene mest optimistiske, mens folk fra Sogn og Fjordane mest pessimistiske.

– Rogalendingene har hatt et oljetungt næringsliv som har vært gjennom en krise. De har jobbet knallhardt for å tilpasse seg. For eksempel har den tidligere offshore-bedriften Roxel vridd om, og driver i dag med veiutbygging. De er blitt tvunget til å tenke nytt, og har lyktes med det, sier Fresvik.

Sogn og Fjordane beskriver hun som annerledesfylket. Under oljekrisen, mens bedriftsledere i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal så svart på fremtiden, var optimismen på topp i trivselsfylket. I dag er det de som trekker snittet ned.

– Det reflekterer nok næringslivsstrukturen i fylket, forklarer Fresvik.