På årets første handelsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent til 803,42 poeng.

Equinor var som vanlig mest omsatt, og kursen gikk opp med 0,44 prosent. Blant de mest omsatte selskapene gikk DNB opp 0,51 prosent, Mowi opp 1,2 prosent og Telenor opp 1,1 prosent. Norsk Hydro falt imidlertid 1,94 prosent.

Hovedindeksen falt umiddelbart etter børsåpning onsdag morgen, men utover formiddagen gikk den jevnt og trutt oppover.

Oljeprisen gjorde et solid hopp oppover onsdag ettermiddag. Et fat nordsjøolje omsettes nå for 55,63 dollar. Det er en økning på 2,74 prosent siden midnatt.

På de toneangivende børsene i Europa var bildet et annet. DAX 30 i Frankfurt sto på stedet hvil, mens FTSE 100 i London gikk tilbake med 0,25 prosent. CAC 40 i Paris sank med 1,13 prosent. I USA åpnet børsåret med en solid nedgang. Like etter åpningen var Dow Jones-indeksen ned med 1,6 prosent. S & P-indeksen falt med 1,4 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen hadde gått ned 1,7 prosent.