Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha ødelagt demning

Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt Kakhovka-demningen i den russiskokkuperte delen av Øst-Ukraina.

Kakhovka-dammen i Øst-Ukraina forsyner den russiskokkuperte Krim-halvøyen med drikkevann og det store atomkraftverket i Zaporizjzja med kjølevann.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise en rekke eksplosjoner ved den 30 meter høye og over 3 kilometer lange demningen, mens andre viser store vannmasser som fosser ut.

Kakhovka-dammen forsyner den russiskokkuperte Krim-halvøyen med drikkevann, og det russiskokkuperte Zaporizjzja-kraftverket med kjølevann.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er det ingen umiddelbar fare for sikkerheten ved atomkraftverket, som er Europas største.

Satellittbilde av Nova Khakova-demningen tatt 5. juni.

Evakuering

Den ødelagte demningen har imidlertid resultert i flom i Dnipro-elven, og ukrainske myndigheter har evakuert innbyggerne i en rekke landsbyer langs elven.

– Vannet vil nå kritiske nivåer innen fem timer, advarte lederen for myndighetene i Kherson-fylket i morgentimene tirsdag.

Noen timer senere ble det meldt om oversvømmelse i flere landsbyer, og ifølge lederen for det ukrainske forsvaret i regionen, Oleksandr Prokudin, var rundt 16.000 mennesker i faresonen.

Store vannmasser fosset i morgentimene tirsdag gjennom den ødelagte Kakhovka-dammen øst i Ukraina.

Gjensidige anklager

Ukrainsk etterretning hevder at det var Russland som sprengte demningen, angivelig i panikk for å bremse en ukrainsk militæroffensiv.

– Dette var en åpenbar terrorhandling og krigsforbrytelse, og bevisene vil bli lagt frem for et internasjonalt tribunal, skriver de på Telegram.

Russland avviser dette og hevder demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak ødeleggelsen av den store Kakhovka-dammen på elven Dnipro.

Store konsekvenser

Elva Dnipro er over 2.200 kilometer lang og har sitt utspring i Russland, renner via Belarus og gjennom Ukraina til Svartehavet.

Det er bygd seks demninger langs elven i Ukraina, og ukrainske myndigheter kontrollerer fem av disse. Kakhovka-demningen ligger lengst ned i et område okkupert av russiske styrker.

Et vannkraftverk tilknyttet demningen skal også være satt ut av spill, og følgene av ødeleggelsene er derfor store.

Michel anklager Russland

EU-president Charles Michel rettet tirsdag en anklagende pekefinger mot Russland og kalte ødeleggelsen av demningen for en krigsforbrytelse.

– Jeg er sjokkert over angrepet mot Nova Kakhovka-dammen, som er uten sidestykke. Ødeleggelse av sivil infrastruktur er helt åpenbart en krigsforbrytelse. Vi kommer til å stille Russland og deres stedfortredere til ansvar, skriver han i sosiale medier.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly, som tirsdag var på besøk i Ukraina, var noe mer forsiktig med å fastslå hvem som ødela demningen.

– Det er for tidlig å foreta noen form for meningsfull vurdering av detaljene. Men det er verdt å huske at den eneste grunnen til dette er Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, sa han.