Får behandling med partydop dekket av jobb

SAN DIEGO (E24): De siste årene har interessen for psykedeliske legemidler eksplodert i USA. Forskere frykter at utviklingen går for fort.

Liz Kost hadde gått i terapi for posttraumatisk stresslidelse i ett års tid da hun deltok på et firmamøte hvor toppsjefen kom med en uvanlig kunngjøring.

Det var en solfylt desemberdag like før juleferien i 2021, og på møteagendaen sto blant annet en gjennomgang av årsresultatene for såpeselskapet Dr. Bronner.

Så tok president Michael Bronner ordet og betrodde seg til medarbeiderne sine. Han fortalte åpent hvordan han hadde slitt med depresjon og søvnløshet. Antidepressiva hadde sluttet å virke, men Bronner mente at han hadde fått god hjelp av en kostbar behandling med det kontroversielle legemiddelet ketamin.

Nå ville han at alle ansatte skulle få mulighet til å prøve det samme. Gratis.

SLET MED TRAUMER: Liz Kost (t.h.) jobber med markedsføring i såpeselskapet Dr. Bronner, og under pandemien begynte hun å slite psykisk. Så fikk hun tilbud om ketamin-behandling via jobb, på klinikken til Christi Myers.

Liz Kost hadde aldri hørt om ketamin, et sterkt beroligende medikament som ble brukt til å behandle alvorlig sårede soldater under Vietnamkrigen. Siden den gang er det blitt et vanlig narkosemiddel, også for større dyr som hester, og på begynnelsen av 2000-tallet fant forskere ut at det i mindre doser kunne virke mot depresjon.

Men ketamin kan også fremkalle hallusinasjoner og eufori og brukes også som festdop.

Derfor var Kost svært skeptisk til det nye behandlingstilbudet.

– Jeg hadde ingen erfaring med psykedeliske stoffer, og jeg visste ikke hva jeg kunne forvente, sier hun.

– Jeg tenkte «herregud, kommer jeg til å se demoner? Kommer jeg til å gå gjennom helvetesild? Eller kommer jeg til å ligge sammenkrøllet og riste i et hjørne?».

Kontaktet av 35 firmaer

Muligheten for en rask bedring virket likevel forlokkende, så en dag registrerte Kost seg på nettsidene til Enthea, et slags forsikringsselskap som ble opprettet i 2020 for å dekke behandlinger med psykedeliske midler – i første omgang ketamin.

Samarbeidet med såpeselskapet Dr. Bronner var deres pilotprosjekt, men de møtte raskt en utfordring mange start-ups står overfor: De gikk tom for penger.

– Likevel bestemte vi oss for å gå videre med piloten, samtidig som vi forsøkte å løse problemet med finansiering. Vi ville vise verden at dette virker, sier gründer Sherry Rais.

OMSTRIDT: Flere studier viser at legemiddelet Ketamin kan ha gode effekter i behandlingen av alvorlig depresjon, men det er også et rusmiddel.

I denne perioden ble Enthea kontaktet av flere andre selskaper som også var interessert i å tilby medarbeiderne sine ketamin-behandling. I og med at de ikke hadde penger til å ta på seg flere kunder, la de ut en intensjonsavtale på nettsidene sine. I løpet av noen måneder var den signert av 35 store og små selskaper, ifølge Rais.

– Mental helse har så stor påvirkning på arbeidsstyrken, sier hun.

I desember i fjor sikret Enthea en investeringsrunde på rundt 20 millioner kroner, noe som gir dem mulighet til å utvide tilbudet til 40 byer og 100 selskaper i 2023. Deretter er planen å tredoble antall kunder hvert år fremover.

– Vi trodde ikke det ville være så stor interesse så raskt, sier Rais.

– Det at bedriftsledere nå begynner å snakke åpent om sine erfaringer, spesielt i Silicon Valley, har virkelig endret situasjonen.

Etter at Liz Kost hadde registrert seg på Entheas plattform, fant hun en klinikk i andre etasje i et anonymt kontorbygg et kvarters kjøring fra Dr. Bronners lokaler. Klinikken er drevet av Christi Myers, som har sett hvordan traumer kan påvirke utrykningspersonell gjennom rundt 20 års erfaring som ambulansearbeider.

I 2020 bestemte hun seg for å grunnlegge Flow Integrative for å tilby ketamin-assistert behandling i et forsøk på å hjelpe.

DEDIKERT: Christi Myers leder Flow Integrative og ønsker å utvide tilgangen på ketamin-assistert behandling. Med seg på laget har hun lege John Stroh som medisinsk direktør.

Jo mer Myers lærte om legemiddelet, jo mer overbevist ble hun om virkningen. Etter hvert så hun på det som et slags oppdrag å øke tilgangen på stoffet.

– Jeg solgte huset mitt. Jeg solgte bilen min, og så solgte jeg båten min, sier hun.

– Alt så jeg kunne fortsette å drive oppdraget fremover.

– Trygt og effektivt

I november 2020 åpnet Myers dørene til klinikken for første gang, halvannet år etter at det amerikanske legemiddelverket (FDA) godkjente en nesespray med ketamin til behandling av alvorlig depresjon.

Godkjennelsen skjedde etter store, randomiserte og placebo-kontrollerte studier, og legemiddelet ble senere også godkjent i EU og Norge. Psykiater Gerard Sanacora, leder av Yales forskningsprogram på depresjon, mener dataene er tydelige.

– Det er nok bevis for at ketamin er en effektiv og relativt trygg behandling mot depresjon, så lenge man følger myndighetenes retningslinjer, med blant annet overvåkning av pasienten, sier Sanacora.

Siden 2020 har det kommet flere studier som viser lovende virkning av intravenøs ketamin mot alvorlig depresjon og selvmordstanker, blant annet i Frankrike, USA og Sverige. Tidlige studier viser at ketamin også kan hjelpe mot bipolar lidelse, sosial angst, OCD og alkoholisme. Effektene er ofte umiddelbare.

Intravenøs ketamin er imidlertid ikke godkjent mot depresjon, hverken i USA eller Norge, men leger kan gi det etter egen vurdering, «off label». I Norge har etterspørselen vært så stor at tre norske spesialister etterlyste en raskere godkjenningsprosess i en kronikk i Aftenposten i midten av januar.

– Ventelistene blir stadig lengre. Det ene senteret som tilbyr denne behandlingen i Norge, kan overhodet ikke dekke den store etterspørselen, skriver de.

Kritikerne påpeker at vi ennå ikke vet nok om langtidseffektene av ketamin. Yales Gerard Sanacora, som regnes som en ledende forsker innen dette feltet, fremhever imidlertid at flere studier med gjentagende behandlinger viser en effekt på oppimot ett år.

– Noen av de nyere studiene som kommer ut, har en varighet på opptil fire år, sier han.

Milliardindustri

I takt med den økte interessen for ketamin i forskningen, har det begynt å vokse frem en ny industri i USA. Ketamin-klinikker har poppet opp i amerikanske storbyer, og årlige inntekter fra ketamin-behandling har økt fra rundt 80 millioner kroner i 2017 til 1,8 milliarder kroner i 2022, ifølge Wall Street Journal.

Samtidig har interessen for klassiske psykedeliske stoffer, som LSD og psilocybin, eksplodert.

I sommer kom Netflix med en dokumentarserie basert på Michael Pollans bestselgende bok «Psykedelisk renessanse». Psykedeliske stoffer har vært på forsiden av Sports Illustrated, og Bloomberg skriver om psykedeliske reiser i frodige og luksuriøse omgivelser.

Psykedeliske stoffer En gruppe psykoaktive stoffer, hvor LSD og psilocybin regnes som de klassiske. Mange omtaler også ketamin og MDMA (virkestoffet i ecstasy) innen denne sekkebetegnelsen. LSD er syntetisk fremstilt, mens psilocybin er virkestoffet i fleinsopp.

På 50- og 60-tallet ble det forsket på hvordan psykedeliske stoffer kunne brukes i behandling av bl.a. alkoholisme og angst, men disse forskningsprogrammene ble mer eller mindre stengt ned da Richard Nixon erklærte «krig mot narkotika» på 70-tallet.

Tidlig på 2000-tallet begynte de første behandlingsstudiene igjen i USA, og siden den gang har det vært en økende interesse for den mulige effekten av psykedeliske stoffer på ulike mentale sykdommer.

Boken «Psykedelisk renessanse» av Michael Pollan, utgitt i USA i 2018, har bidratt sterkt til populariseringen.

Ketamin er det eneste stoffet som hittil er godkjent i behandling mot alvorlig depresjon i USA og Norge, gjennom nesesprayen Spravato. Mulige bivirkninger av stoffet er kvalme, døsighet, endringer i humør og høyere blodtrykk. Ketamin kan også gi ubehagelige psykiske opplevelser og i aller verste fall føre til psykose eller paranoia.

Ketamin brukes også som rusmiddel, og kan da ved jevnlig bruk få langt mer alvorlige bivirkninger, som avhengighet og skader på blære og nyrer. De siste årene har det vært en økning av ketamin-beslag i Norge.

MDMA kan bli godkjent til behandling av posttraumatisk stress (PTSD) i USA allerede til neste år. Også i Norge gjennomføres studier av MDMA-assistert psykoterapi for personer med PTSD og depresjon

Psilocybin har i USA status som «gjennombruddsterapi» for alvorlig depressiv lidelse. Forskning viser at stoffet kan hjelpe mot alvorlig depresjon, dødsangst og avhengighet, men de siste store studiene er ikke så positive som man hadde håpet. Det gjenstår også en del før man kjenner langsiktige effekter og risiko.

Det er fortsatt ikke klart hvordan psykedeliske stoffer virker, men forskning indikerer at de fremmer nevroplastisitet, nye koblinger i hjernen, som gir pasienter nye perspektiver. Kilder: New York Times, Gerard Sanacora, Charles Grob

I januar ble psilocybin legalisert på lisensierte «servicesentre» i den amerikanske delstaten Oregon, og til neste år er det ventet at føderale myndigheter kan godkjenne MDMA – virkestoffet i ecstasy – til behandling mot posttraumatisk stress.

– Utviklingen har vært fantastisk, sier Rick Doblin.

For 50 år siden bestemte han seg for å vie livet sitt til psykedeliske stoffer, etter å ha eksperimentert med LSD og meskalin meskalinEt psykedelisk stoff som forekommer naturlig i peyote- og san pedro-kaktusene. Gir en sterk rus som kan vare mellom 12 og 18 timer.. I 1986 grunnla han Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), en forskningsorganisasjon som vil legge grunnlag for en psykedelisk revolusjon.

HARMONISKE OMGIVELSER: Flow Integrative ser litt ut som en spa-klinikk, med buddhistiske symboler, hjerteformede steiner på bordet og bilder med inspirasjonssitater på veggene.

De står bak MDMA-studiene som kan lede til en føderal godkjenning, og de neste årene håper Doblin at psilocybin kan komme gjennom samme nåløye.

– I begynnelsen var vi bare noen få, enslige stemmer, og folk lurte på om vi var riktig kloke, sier han, før han spøkefullt legger til:

– Nå bekymrer jeg meg for om jeg ikke er progressiv eller kontroversiell nok.

I likhet med Rick Doblin har Jeremy Gardner lenge vært en forkjemper for psykedeliske stoffer. Som 14-åring spiste han sin første dose fleinsopp og opplevde at det hjalp ham ut av en alvorlig depresjon. Siden har han vært åpen om sine opplevelser med psykedeliske stoffer, men aktivistollen var ikke noe han forfulgte i yrkeslivet.

I stedet bygget Gardner suksess som kryptogründer og risikokapitalinvestor. Da han i 2021 skjønte at psykedeliske stoffer var på vei «inn i den nasjonale bevisstheten», bestemte han seg for å satse. Han grunnla risikokapitalfondet Mystic Ventures, og på tre uker hadde han samlet inn nok midler til å begynne å investere.

– Da jeg fortalte folk at jeg samlet inn penger til et psykedelisk venturefond, ga de meg bare pengene sine. Det var superenkelt, sier han.

fullskjerm neste NY INDUSTRI: De siste årene har det dukket opp en mengde klinikker som tilbyr ketamin-behandling over store deler av USA. Pasientene ligger gjerne i behagelige lenestoler, med teppe over seg og sovemaske som dekker øynene. 1 av 3 Foto: Jason Henry / E24

Investorene forplikter seg til en viss sum per kvartal, og Gardner anslår at han hittil har investert mellom 80 og 120 millioner i ulike oppstartsselskaper som på en eller annen måte er relatert til psykedeliske stoffer.

– Dette er sannsynligvis den viktigste nye industrien i verden akkurat nå, foruten kunstig intelligens, sier han.

Totalt kan markedet for psykedeliske stoffer nå 120 milliarder kroner i løpet av dette tiåret, ifølge en fersk rapport. I tillegg kommer selskaper som bygger programvare eller på andre måter tilrettelegger for at psykedeliske stoffer kommer ut på markedet.

– Vi er på et veldig tidlig stadium, så det finnes mange nye muligheter, sier grunnlegger Matias Serebrinsky i venturefondet PsyMed Ventures.

Frykter for sikkerheten

Psykiatriprofessor Charles Grob ved UCLA hadde aldri sett for seg denne kommersielle interessen, selv om han har forsket på psykedeliske stoffer i mange tiår. Nå mener han det er viktig å prioritere studier av sikkerhet, særlig fordi han frykter at kommersialiseringen kan føre til profittjag og kostnadskutt.

– Det kan føre til lavere sikkerhetsstandard og øke risikoen for uønskede utfall, til og med alvorlige uønskede utfall, sier han.

– Hvis ikke vi kan sørge for god sikkerhet, kan det bety slutten for dette feltet.

Risikoen for bivirkninger har vist seg lav i kliniske settinger, men psykedeliske stoffer kan indusere psykose hos de med underliggende psykiske lidelser, og bruken kan også føre til forstyrrelser av hjerterytmen. Dette gjelder både mer klassiske psykedeliske stoffer og ketamin. I tillegg understreker forskerne viktigheten av kombinasjonen med terapi.

– Det er en del av hovedgrunnen til at vi må være veldig forsiktige med hvem som får denne medisinen og hvor den gis, sier psykiater Gerard Sanacora ved Yale.

KOSTBART: Behandlingene hos Flow Integrative koster rundt 7.000 kroner per gang. En av årsakene til dette er tett oppfølging av pasienten, med flere møter og en person til stede kontinuerlig under behandlingen.

Blant de nye aktørene som er kommet på banen i USA, er telehelseselskap, som sender ketamin hjem i posten til folk. Gründer Sherry Rais i forsikringsselskapet Enthea sier at de vurderer å inkludere også denne typen aktører i sin ordning, men først etter en grundig godkjenningsprosess.

Ett av målene deres er å bidra til utviklingen av medisinske retningslinjer og standarder.

– Siden bransjen er ny, eksisterer ikke dette, sier Rais, som også vil bidra til å utjevne ulikheter i tilgangen.

– Selv om vi ser bevis på fordelene ved disse medisinene, vet vi også at behandlingene koster tusenvis av dollar, sier hun.

Nytt perspektiv

I behandlingsrommene på Flow Integrative utenfor San Diego er veggene prydet med bilder av inspirasjonssitater og malte landskap. Ved siden av en lenestol står et stativ med en intravenøspose. Ketaminen er oppbevart i små medisinflasker.

Vanligvis anbefaler de mellom tre og seks behandlinger, forteller daglig leder Christi Myers, og hver behandling koster cirka syv tusen kroner. Personell, ikke selve stoffet, er det som drar kostnadene oppover.

– Vi prøver å senke prisene, men da får vi ikke dekket utgiftene våre, sier Myers.

Nå er bedriften hennes tatt inn av to forsikringsordninger, i tillegg til Enthea.

– Det er viktig for at folk skal få tilgang, sier hun.

GODT FORHOLD: Christi Myers og Liz Kost er blitt godt kjent etter at Kost begynte i terapi på Flow Integrative. Totalt behandler klinikken mellom 30 og 40 pasienter i måneden.

Da Liz Kost møtte opp på klinikken første gang, hadde hun vært gjennom flere møter i forkant og visste litt mer om hva hun kunne forvente. Hun satte seg ned i lenestolen, fikk en sovemaske over øynene og lyddempende øretelefoner med avslappende musikk. Selve opplevelsen av legemiddelet synes hun er vanskelig å beskrive.

– Det er som at du går ut av kroppen din og ser deg selv fra et høyere standpunkt, sier hun.

Etter 45 minutter var den største effekten over, og hun skrev notater og snakket om erfaringene sine med en terapeut. De to første gangene merket hun at hun ble litt innesluttet etterpå. Siden mener hun at behandlingen har hjulpet enormt.

– Det setter traumene dine i perspektiv, sier Kost, som snart skal inn og ta en «seksmånedersbooster».

FORNØYD: Liz Kost mener hun har hatt god nytte av ketamin-behandlingen, og er glad for at hun fikk tilbudet via jobben. Hvis ikke, hadde hun ikke hatt råd.

Behandlingen får hun fortsatt dekket av arbeidsgiver. Daglig leder i såpeselskapet, David Bronner, er selv en forkjemper for psykedeliske stoffer. Selskapet bidrar med deler av overskuddet til psykedelisk forskning, i tillegg til andre prosjekter.

Direktør for spesialoperasjoner i Dr. Bronner, Gero Leson, kan ikke se for seg at de kommer til å slutte med den psykedeliske forsikringsordningen med det første, selv om ikke alle medarbeiderne har hatt like gode effekter som Liz Kost. Resultatene har tvert imot vært litt blandet, forteller Leson, som selv har prøvd behandlingen.

– Den kan bidra til å sette deg i kontakt med problemene dine, sier han.

– Men det er ingen mirakelkur.