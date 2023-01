Listhaug om «Vedum-pakkene» med snus: – Galskap satt i system

(E24:) Frp-lederen fyrte løs mot regjeringens nye tax free-regler, da hun besøkte Torp Sandefjord lufthavn denne uken.

– Jeg hverken drikker, røyker eller snuser, og kan ikke huske sist jeg handlet på tax free, klargjorde Frp-leder Sylvi Listhaug til Torp-ledelsen under onsdagens møte.

– Dette er galskap satt i system, sier Sylvi Listhaug.

Frp-lederen møtte onsdag ledelsen på Torp Sandefjord lufthavn. Der fikk hun høre hvordan flyplassen rammes av de nye tax free-reglene.

I statsbudsjettet vedtok regjeringen å halvere tobakkskvoten for personer bosatt i Norge.

Under besøket på Torp fikk Listhaug demonstrert hvordan ansatte på tax free-butikken nå må pakke om fempakninger med snus og kartonger med sigaretter på bakrommet, for å tilpasse dem til de nye reglene.

– Det er ille nok at folk må stå og pakke om det som er standardpakninger i alle andre europeiske land. Det er verste er likevel at Norge kan tape store inntekter på endringene, samtidig som det undergraver økonomien her på Torp og alle flyplassene i Avinor-systemet. Det er molbopolitikk, sier Listhaug til E24.

Den privatdrevne flyplassen i Sandefjord er dypt bekymret for inntektstapet endringene vil føre til.

På Torp har de tatt seg råd til å kjøpe en pakkemaskin for å lage kvotevennlige snus-, sigarett- og tobakksforpakninger.

Dette er endringene Forslaget i statsbudsjettet er å halvere kvoten tobakk fra 250 gram til 125 gram, og sigaretter fra 200 til 100.

Mens du i fjor for eksempel kunne handle 15 bokser snus (à 16 gram), er det nå kun lov å ta med seg syv og en halv boks.

Reglene gjelder i utgangspunktet kun for personer bosatt i Norge. Turister vil fortsatt kunne ha med seg den tidligere kvoten – 200 sigaretter eller 250 gram tobakk – inn i landet.

Halv kvote til alle

Torp-ledelsen ventet først at de ville tape ti millioner kroner som følge av de nye tax free-reglene. Men da var turister utelatt fra regnestykket.

I utgangspunktet gjelder den nye kvoten kun for personer som er bosatt i Norge, ikke turister. Men ifølge Torp-sjef Gisle Skansen har det vist seg umulig å gjennomføre tilstrekkelige kontroller.

– Per i dag har ikke tax free-butikkene mulighet til å kontrollere og dokumentere hvor kunden har bostedsadresse. Dermed må vi selge halvert kvote til alle passasjerer, sier Skansen.

– Dette betyr at omsetningen reduseres betydelig mer enn først antatt. Det er også rimelig å anta at innstrammingen vil føre til tax free-salget i stor grad flytter seg fra norske til utenlandske butikker, sier han videre.

Thomas Hoff, assisterende butikksjef for tax free-butikken på Torp, demonstrerte pakkemaskinen som brukes for å lage «Vedum-pakningene».

– Ingen fornuft

Mens regjeringen venter at de nye tax free-reglene vil gi staten økte inntekter på 700 millioner kroner, mener Listhaug at endringen vil virke mot sin hensikt. I stedet for å kjøpe tobakksvarene sine i Norge, vil endringen føre til økt grensehandel og at folk heller kjøper tax free-varer utenlands, tror Frp-lederen.

– Vi kan ende i en situasjon hvor staten må sitte overføre penger til drift av flyplasser over statsbudsjettet for å dekke inntektstapet. Det finnes ingen fornuft i det grepet regjeringen har gjort her, sier Listhaug.

– Det står i stil med mange øvrige forslag som regjeringen kom med i statsbudsjettet, enten det var havbruksskatten eller økt arbeidsgiveravgift. Det var endringer som kom over natten, som enten var veldig dårlig utredet eller ikke utredet i det hele tatt, sier hun videre.

Mener Listhaug tar feil

Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, sier reduksjonen i tobakkskvoten er et tiltak for å begrense grensehandelen.

– Det er påfallende at Frp, i en tid med krig, inflasjon, energikrise og flyktningkrise, er mest opptatt av den praktiske gjennomføringen av tobakk på taxfree, skriver Pollestad i en e-post til E24.

– Dette forslaget er på linje med andre forslag et resultat av budsjettprosessen i både regjering og storting. Så det er ikke rett at det er mindre utredet enn det som er vanlig med budsjettsaker, legger han til.

Torp-sjef Gisle Skansen (i midten) og økonomisjef Stig Lindahl håper regjeringen ombestemmer seg og reverserer tax free-endringene.

Ber regjeringen snu

Torp-sjef Gisle Skansen påpeker at flyplassen, som privat næringsaktør, blir særlig hardt rammet av innstrammingen.

– Vi har vært gjennom en svært utfordrende periode med pandemi hvor tilnærmet alle inntekter har vært fraværende. Vi er helt avhengige av disse inntektene.

– Her har regjeringen endret våre rammebetingelser dramatisk, uten forvarsel eller noen form for konsekvensutredning. Vi håper de vil ta til fornuft og reversere endringen, sier han.

– Føler oss som gangstere

Torps markedssjef Tine Kleive-Mathisen fortalte Listhaug at hun hadde vært stolt av å bidra til å skape arbeidsplasser og generere skatteinntekter.

– Nå for tiden føler vi oss nærmest som gangstere, sier markedssjefen.

Tine Kleive-Mathisen, markedssjef på Torp.

Listhaug sier hun skjønner fortvilelsen, og mener regjeringen og dens støttespillere har «hatt mye negativ retorikk» mot næringslivet.

– På NHO-konferansen hadde Støre behov for å slå fast at regjeringen står på næringslivets side. Det er oppsiktsvekkende i seg selv, og viser hvor skeivt ut fra hoppkanten regjeringen har kommet, sier Listhaug og fortsetter:

– Når LO-lederen står og sier at «nå skal vi ta de rike», er det noe mange tar seg nær av. Det er kjempebra når Haaland tjener svimlende summer på fotballen, men hvis noen tjener penger på å skape verdier i Norge skal vi se annerledes på det. Det er veldig synd, sier Listhaug.

– Vi skal heie på næringslivet, ikke få dem til å føle seg som gangstere. Og så skal vi heie på våre idrettsstjerner!

Frp-lederen sendte denne uken et skriftlig spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum, hvor hun ber om en redegjørelse for konsekvensene av at norske flyplasser heller ikke kan selge «full tobakkskvote» til turister.