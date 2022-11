Boligprisene i Sverige raser

Eiendomsprisene i nabolandet har ikke vært så lave som nå siden 2013. Aller størst prisfall er det blant eneboliger.

NEDGANG: Prisfallet på boliger i Norden er blant de krappeste over hele verden.

Boligprisene i Sverige fortsetter nedover.

I oktober gikk prisene på eneboliger ytterligere ned 4 prosent sammenlignet med måneden før. I september var det en nominell nedgang på 2,6 prosent, skriver Bloomberg.

– Prisene fortsetter å falle, men nedgangen er ikke like krapp for leiligheter som for eneboliger, forteller sjeføkonom i SBAB, Robert Boije, i en uttalelse.

Ekspertene peker på at noe av årsakene til den kraftige prisnedgangen spesielt for eneboliger, kan være høyere inflasjon og skyhøye strømpriser.

19 prosent prisfall siden toppen

I mars nådde boligprisene en topp. Nå har eneboliger opptil 19 prosent mindre verdi enn de hadde da. I samme periode har prisen på leiligheter falt 13 prosent.

Prisfallet gjelder over hele landet. Derimot er det registrert størst nedgang i Sveriges nest største by, Göteborg.

SBAB Bank, en statlig eid bank i Sverige, trodde i forkant på et fall på rundt 20 prosent sammenlignet med mars. Dette var noe høyere enn det Nordea og Riksbank antar.

Fallende boligpriser er en del av en global trend, drevet av rekordhøy inflasjon og økte priser på lån som følge av høyere renter, i kjølvannet av en kraftig prisoppgang på eiendom under pandemien, ifølge Bloomberg.