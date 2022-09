Avdød kvinne kan ha reddet livet til oldebarnet under raset i Valsøyfjorden

Den eldre kvinnen som mistet livet under raset i Valsøyfjord i Trøndelag, kan ha reddet livet til oldebarnet sitt, forteller ordføreren i Heim kommune til NRK.

Et ras traff fredag kveld et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag.

Søndag ble det offentliggjort at det var 85 år gamle Bjørg Hendset som omkom i raset Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Hendset hadde slekt og venner på besøk da et jordras gikk over huset hennes.

Til NRK forteller ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem, at det siste Hendset skal ha gjort, var å beskytte sitt to år gamle oldebarn mot skredmassene. Det er familien til Hendset som har fortalt historien til ordføreren.

– De kom med en sterk historie om at Bjørg ble funnet med barnet som letemannskapene var inne og lette etter. Og det var helt tydelig at hun bevisst hadde prøvd å verne barnet mot raset. Det er jo en veldig hederlig slutt på livet. Hun tenkte på andre, også da.

Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk over E39 ved Hennset.

Ferdig med undersøkelser på åstedet

Til sammen seks personer var i eller ved huset da raset gikk. Fem personer, inkludert toåringen, ble sendt til sykehus. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

Randi Fagerholdt, tjenesteleder i politiet i Trøndelag, forteller at politiet er ferdig med undersøkelsene på åstedet. Nå gjenstår videre etterforskning. Blant de som har blitt avhørt, er et av familiemedlemmene som var i huset under raset.

– Han har en inngående forklaring, og var tett oppi raset. Det var en traumatisk opplevelse for han, sier Fagerholdt til NTB.

Det siste den avdøde kvinnen gjorde var å beskytte oldebarnet sitt mot skredmassene, forteller ordfører i Heim kommune Odd Jarle Svanem (SP). Her er Svanem fotografert i rasområdet.

Byggingen av nye E39 stanset på ubestemt tid

Statens vegvesen har sagt at det er sannsynlig at byggingen av nye E39, som foregikk rett ovenfor huset som ble tatt av raset, er en medvirkende årsak.

– Det er en viktig inngang til det vi skal inn i nå. Vi må holde alle kort åpne, men åpenbart er veibygginga medvirkende her, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen til pressen ved rasområdet søndag ettermiddag.

Byggingen av nye E39 i Valsøyfjorden er stoppet på ubestemt tid. En ekstern granskningsgruppe skal undersøke årsakene til raset.