Havila Kystruten kansellerer nye avganger – skip forsinket til Norge

Havila Kystruten har ikke fått levert skipet «Havila Polars» på grunn av trøbbel rundt russiske sanksjonsregler. Dermed ryker de første planlagte turene.

Havila Kystruten-sjef Bent Martini.

Det Euronext Growth-noterte fergeselskapet har i dag besluttet å kansellere de fire første planlagte rundturene med Havila Polaris, ifølge en børsmelding.

Disse skulle gått fra Bergen henholdsvis 29. desember 2022, samt 9., 20. og 31. januar 2022, opplyses det.

Tidligere i desember fikk selskapet kjennelsen fra høringen i «High Court of Justice» i London knyttet til rettigheter og sikkerheter som datterselskaper av det russiske leasingselskapet GTLK har til de to skipene Havila Polaris og Havila Pollux.

Grunnen til at rederiet ikke kan ta levering av Havila Polaris, som er ferdigstilt ved verftet i Tyrkia, er i påvente av klarering av lovlig oppgjør til sperret konto i tråd med sanksjonsreglene.

«Innløsning av gjelden til GTLK skal skje til blokkerte konti i henhold til sanksjonsregelverket. Det krever lisenser fra utenlandske myndigheter i landet hvor kontoene er og landene hvor refinansieringen kommer fra. Det er usikkerhet knyttet til tiden det vil ta å få tildelt lisensene og å tilpasse lånedokumentasjonen i henhold til kravene», skriver Havila Kystruten.

– Vi er nødt til å avvente overlevering til det kan gjøres i tråd med regelverket. Det er ikke noe alternativ for oss å havne i en rettslig tvist for å rekke en tidligere oppstart. Derfor har vi foreløpig ikke kunnet ta Havila Polaris hjem, forklarer toppsjef Bent Martini.

Selskapet har satt frist for overlevering av Havila Polaris litt over halvveis i januar for å rekke oppstart i rute fra Bergen 11. februar 2023.

– Vi gir ikke opp, og vil nå gjøre alt vi kan for å ta overtakelse av Havila Polaris så fort det lar seg gjøre, slik at vi unngår ytterligere kanselleringer, sier Martini.