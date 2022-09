Ankesaken mot Vollvik er berammet i februar: Skal forsvare ompakking av munnbind på nytt

(E24): Munnbind-saken mot Idar Vollvik skal behandles i Gulating lagmannsrett i februar.

Idar Vollvik skal forberede seg på en ny runde i rettsvesenet når munnbind-saken kommer opp for Gulating lagmannsrett. Bildet er tatt i anledning et VG-intervju i mai.

Det kommer frem av berammingslisten til lagmannsretten.

Vollvik ble i Hordaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for brudd på lov om medisinsk utstyr etter feilmerking av munnbind.

Påtalemyndigheten mente, og tingretten var enig i, at Vollvik hadde pakket om og feilmerket, eller forsøkt å pakke om, «minst 700.000» munnbind.

Vollvik har hele tiden nektet straffskyld, selv om han har erkjent å ha pakket om noen av munnbindene.

Vollvik forklarte i tingretten at disse munnbindene skulle pakkes om blant annet fordi kartongene de kom i var skadet, og fordi de ville legge til norsk merking så det ble forståelig for forbrukerne.

Han har også uttalt at det ikke var noen økonomisk vinning for ham knyttet feilmerkingen, ettersom munnbindene, uansett klasse, skal ha blitt kjøpt og solgt for det samme, skriver E24.

Anket umiddelbart

Da dommen var klar i mai, var Vollvik rask med å kunngjøre at han ville anke.

– Jeg og min forsvarer ser veldig ulikt på bevishåndteringen enn tingretten. Jeg er veldig skuffet og kommer til å anke dommen, sa Vollvik like etter han ble gjort kjent med dommen.

Han har fredag formiddag ikke besvart E24s henvendelse for kommentar. Hans forsvarer Arild Dyngeland i Schjødt ønsker ikke å kommentere saken.

E24 har også forsøkt å komme i kontakt med statsadvokat Trond Høvik, som skal føre saken for påtalemyndigheten. Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Saken skal gå i syv dager og begynner 8. februar neste år. Tingrettsdommen er ikke rettskraftig.