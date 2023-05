Kraftig fall i forbruket, ifølge DNB: – En ordentlig knekk

(E24) For første gang siden pandemien ser DNB et betydelig fall i kundenes forbruk. Studentene Magnus (25) og Jeanett (23) har blitt mer prisbevisst i matbutikken.

DYR MAT: Studenten Magnus Høgvold opplever at dagligvareutgiftene gjør et kraftig innhogg i lommeboken. Nordmenn handlet mindre mat og drikke i april, ifølge DNB.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi har ventet på denne oppbremsingen en stund, og sett noen små tendenser, men i april fikk vi en ordentlig knekk mot både fjoråret og 2019. Vi ser en tydelig atferdsendring, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, til E24.

Banken ser at nordmenns kortbruk i april var på et lavere nivå enn samme måned året før.

Det er første gang siden pandemien at DNB ser en tydelig oppbremsing i nordmenns kortbruk. Tallene er justert for inflasjon.

Det er spesielt varehandel som trekker ned veksten, med en nedgang på 10 prosent fra april i fjor.

På mat- og drikkevarer var nedgangen på 11 prosent i forrige måned mot samme måned året før, og ned fem prosent mot april 2019.

– Vi tror det i all hovedsak kommer av at nordmenn føler det er veldig dyrt i butikken, og dette bidrar sterkt til økonomisk bevissthet. Vi handler både færre og rimeligere alternativer på butikken. Samtidig brukte vi veldig mye penger på mat og drikke under pandemien, så atferdsendringen er betydelig, sier Oftedahl.

Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, er usikker på om innstrammingen kommer fordi mange vil forberede seg til det som kan bli en dyr sommer, eller om vi nå ser et vendepunkt i folks pengebruk.

– Handler noe mer First Price

På en Rema 1000-butikk i Oslo sentrum kan studentparet Magnus Høgvold (25) og Jeanett Steinsland (23) bekrefte at det siste årets prisøkninger gjør at dagligvarehandel svir økonomisk.

– Vi er studenter, så det utgjør et kraftig innhogg i økonomien, sier Høgvold.

Paret pleier å gjøre ukehandler, og de forteller at budsjettet har økt med flere hundre kroner siden nyttår. Som et resultat har særlig Magnus Høgvold blitt mer prisbevisst.

– Jeg følger med i tilbudsaviser og handler noe mer First Price enn før, sier han.

E24 møtte Magnus Høgvold og kjæresten under middagshandelen. De fant et tre for to-tilbud som passet godt.

25-åringen forteller at han holder seg til de tradisjonelle lavpriskjedene nå.

– Tidligere kunne jeg handle oftere hos kjeder som Meny, men de opplever jeg at bare har blitt enda dyrere.

Kjedene: Vi har vekst

E24 har spurt de tre største dagligvarekjedene Rema 1000, Kiwi og Coop Extra om de kjenner seg igjen i tallene. Kun de to førstnevnte rakk å svare før saken ble publisert, og svaret var nei:

– Tvert imot. Kiwi har stor vekst i både antall kunder, volum og omsetning, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Vår lavpriskjede Extra opplever kundevekst og omsetningsvekst så langt i år, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Det må presiseres at det er fullt mulig at kjedene opplever omsetningsvekst samtidig som DNBs inflasjonsjusterte tall viser nedgang.

Prisene på mat og drikke har steget med 10,5 prosent det siste året. For at kjedene skulle hatt omsetningsfall, måtte dermed mengden mat som nordmenn kjøper gått like mye ned.

Handler mindre og oftere

Coop ser samtidig at kundene deres handler litt mindre når de er i butikken, men at de også handler oftere.

– Det kan tyde på at de er flinke til å utnytte våre tilbud og kampanjer. Kundene er helt klart blitt mer prisbevisste og det gir flere kunder til lavpriskjeder som Extra, sier han.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Det samme opplever Kiwi. Aakvaag Arvin sier at mange nå tester ut rimeligere alternativer.

– Vi ser også at både prislåsprodukter, partikjøp og andre kampanjer treffer godt, så det er tydelig at mange setter pris på å gjøre et godt kjøp.

Les også Dagligvareekspert: – Kan bli historisk stor prisøkning i juli

Uenige om påskeeffekt

Både Kristiansen i Coop og Aakvaag Arvin i Kiwi tror at påsken kan ha påvirket tallene. I fjor falt hele påskehandelen i april, mens i år ble den fordelt på mars og april.

DNB sier at de har sjekket påske mot påske for å forsikre seg om nettopp dette. Det hadde minimalt å si, ifølge Oftedahl.

Hun sier hun er usikker på om innstrammingen i forbruket kommer fordi mange vil forberede seg til det som kan bli en dyr sommer eller om vi nå ser et vendepunkt i folks pengebruk.

Samtidig som vi bruker betydelig mindre på dagligvarer, er fallet klart svakere i serveringsbransjen. Nedgangen var ifølge DNB på to prosent mot april i fjor og 19 prosent over april 2019.