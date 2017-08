Prisene falt 0,6 prosent i juli. Mindre enn landet under ett, hvor prisene falt med 1,2 prosent.

Boligprisene i Bergen fortsetter å falle, selv om det ikke er den helt store dramatikken i juli.

Torsdag formiddag ble den månedlige boligprisstatistikken til Eiendom Norge lagt frem for juli måned. De viser et fall på 0,6 prosent i boligprisene i Bergen.

Siste 12 måneder har utviklingen i boligprisene vært flat. I landet under ett har boligprisene steget med 4,8 prosent.

Preget av markant fall i Oslo

Boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent.

Boligprisene er 4,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

- Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stor spenning

Det er blitt knyttet mer spenning til tallene de siste månedene etter at boligprisene begynte å falle. Spesielt i Oslo har oppbremsingen av boligprisveksten vært merkbar.

Også i juli fortsatte prisene i hovedstaden nedover. Siste måned falt prisene med 2,8 prosent, og årsveksten i hovedstaden er nå på 6,4 prosent.

Boligprisene avtok både i mai og juni også etter en svært kraftig prisoppgang i månedene før.

DNB Markets skriver torsdag morgen i sin morgenrapport at de tror på en utflating, og ikke fritt fall fremover.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tror ikke på fritt fall

I analysen lister makroøkonom Jeanette Strøm Fjære opp flere årsaker til at de ikke tror på et videre fritt fall i boligprisene fremover:

Landets økonomi viser flere tegn til bedring.

Arbeidsledigheten faller og inntektsveksten er på vei opp.

Fortsatt lave renter.

Hun legger samtidig til at det er igangsatt mange nye boligprosjekter i det siste.

«Den høye igangsettingen av nye boliger indikerer et økt tilbud av boliger fremover, mens lavere befolkningsvekst tilsier lavere etterspørsel. Det vil på sin side virke dempende på prisene, men ubalansene er ikke så store at vi tror det vil føre til et markert fall i boligprisene», skriver Fjære.

«Vanskelig å spå»

Som både eiendomsmeglere og økonomer har vært inne på de siste månedene, peker også Fjære på de nye boliglånsforskriftene som en mulig forklaring på skifte de siste månedene.

Hun utelukker ikke at prisene kan falle en stund til, spesielt i Oslo, men at når alt kommer til alt, handler boligmarkedet mye om hva hver enkelt kjøper og selger tror og føler.

«Derfor er det også vanskelig å spå akkurat hvor mye prisene skal korrigere ned og akkurat hvor lenge korreksjonen varer. Det avhenger i stor grad av psykologien, som er veldig vanskelig å spå»