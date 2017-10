Sparebanken Vest gikk over en halv milliard kroner i pluss fra juli til september. Det kommer godt med, for neste år kan konkurransen bli knallhard.

God avkastning. Samme kostnadsnivå som i 2012. Lykkes med digitale satsinger. Lave tap.

Slik oppsummerer banksjef Jan Erik Kjerpeseth et av Sparebanken Vests beste kvartalsresultater på flere år.

– Det går veldig bra. Vi har masse å glede oss over, sier Kjerpeseth.

Fra juli til september endte overskuddet før skatt på 513 millioner kroner. Det er opp 60 millioner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Neste år kan det smelle

Det trengs at banken lykkes. Konkurransen i bankmarkedet er knallhard, og kommer til å bli enda tøffere.

Mange nye aktører innen bank, forsikring og innskudd er allerede en utfordring for Sparebanken Vest, men den største trusselen kommer først i 2018.

Da blir EUs PSD2-direktiv aktivisert i Norge og direktivet har langt mer å by på enn et kronglete navn:

Det gjør at bankene ikke lenger har monopol på kundenes personopplysninger.

Digitaliseringen gjør det superenkelt for nye aktører å kunne konkurrere mot eksisterende banker.

– Ytterst få har tatt innover seg hva dette vil ha å si. Vi venter enorme utfordringer og omstillingen har så vidt begynt, sier Kjerpeseth.

Må endre seg raskt

Banksjefen sammenligner situasjonen med det som har skjedd i avishusene, som møter stor konkurranse fra blant annet Facebook og Google.

Det betyr at Sparebanken Vest hele tiden må prøve å gjøre kostnadene så lave som mulig, samtidig som de bruker penger på digital utvikling.

– Vi kommer til å se nye aktører som konkurrer om data og trafikk på en helt annen måte, sier Kjerpeseth.

– Det handler om å klare å endre innsiden like fort som endringene på utsiden. Det krever en offensiv organisasjonskultur som er endringsdyktig.

Allerede har Sparebanken Vest vrengt innsiden for å jobbe målrettet mot skiftet utenfor.

Filialer er kuttet, ansatte har måttet gå som følge av stramme kostnadsprogrammer, og digitale løsninger er nå en av driverne for å lykkes.

Rune Sævig

Leverte gode tall

For tredje kvartal i år ga strategien flere positive utslag:

*Utlånsvekst i person- og bedriftsmarkedet på henholdsvis 6,8 og 8,8 prosent det siste året. Av dette er 30 prosent helt nye kunder

*Egenkapitalavkastningen økte til 12,2 prosent mot 11,9 prosent i tredje kvartal i fjor

*Tap på utlån og garantier endte på 18 millioner kroner mot 22 millioner kroner i samme periode

*Høy etterspørsel etter digitale produkter

Kjerpeseth er glad for at de droppet outsourcing av IT-satsingen og at de nå jobber med digitale løft fra Jonsvollskvartalet i Bergen.

– Vi satser formidabelt på teknologi for å være i front. Det skal være vanskelig for nye aktører å ta vår kake, sier Kjerpeseth.

Kan gå mot rentekutt

Mange banker opplever lavere etterspørsel etter boliglån, er det motsatt for Sparebanken Vest.

Av bankens utlån til personmarkedet, gikk 96 prosent av pengene til kjøp av bolig. Det er samme andel som i tredje kvartal 2016.

Konkurransesituasjonen om kundene kan gi rentekutt, også her i vest.

– Vi følger markedet nøye og vurderer løpende om vi skal justere renten, sier Kjerpeseth.

Konkurransen drives også av bankenes kapitalkrav. Mange banker er nå godt over kneiken og har fylt opp kassen, klar til å handle.

Det gjelder både i person- og bedriftsmarkedet.

– Risikoappetitten er på vei opp, tror jeg. Det blir en tøff konkurranse fremover, sier Kjerpeseth.