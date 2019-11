Forbrukertilsynet advarer kunder mot Black Friday-lureri

Ivrige nordmenn kommer til å bruke 3,8 milliarder kroner på Black Friday. Forbrukertilsynet advarer mot tilbud som ikke er like gode som de markedsføres som.

KAMP: Kunder kjemper om sko på timesalg under Black Friday-salget til Norwegian Outlet i Vestby i Akershus i 2016. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix (arkiv)

NTB

I sin Black Friday-veileder ber de nordmenn på leting etter kupp om å puste med magen, holde hodet kaldt og ikke stole blindt på markedsføringen og rabattene.

For selv om det står både 30, 50 og 70 prosent rabatt på akkurat den stavmikseren eller de skiskoene som du er ute etter, betyr det ikke at varene ikke selges enda billigere i en annen butikk.

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet mener det er nødvendig å gi kundene veiledning. Gjennom flere år har tilsynet erfart at noe av Black Friday-markedsføringen er villedende.

– Det typiske er at prisen ikke er satt ned, og at det er feil førpris som oppgis. Forbrukerne kan da bli villedet til å tro at de gjør et veldig godt kjøp, uten at det er tilfelle, sier han.

JUL: Mange begynner julehandelen på Black Friday. Her fra Torggata i Oslo. Erik Johansen / NTB scanpix (ill.foto)

Ber folk sammenligne priser

Gjedrem forteller at i tillegg til egne undersøkelser, har Forbrukertilsynet de siste årene fått en del henvendelser fra kunder om villedende markedsføring på Black Friday.

– Samtidig ligger det i sakens natur at det ikke er så lett for en gjengs forbruker å oppdage dette, sier han.

Black Friday er en viktig handelsdag for kjøpesentrene, som i fjor hentet inn 10,2 prosent av november-omsetningen sin på salgsdagen, som alltid er den første fredagen etter Thanksgiving.

Ifølge Virkes prognoser kommer nordmenn til å svi av 3,8 milliarder kroner på julegaver og andre ting i år. Det er en økning på 100 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

TIDLIG: Mange mennesker møtte opp grytidlig for å ta del i Black Friday-salget til Norwegian Outlet i Vestby i Akershus i 2015. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix (arkiv)

– Fullt mulig å gjøre gode kjøp

Avdelingsdirektøren i Forbrukertilsynet oppfordrer forbrukerne til å sjekke priser flere steder på produkter de er interessert i, for eksempel med prissammenligningstjenester som Prisguiden og Prisjakt.

Prishistorikk er også noe det kan være lurt å kikke nærmere på før man svir av mer penger enn nødvendig, ifølge veilederen. Ved hjelp av prishistorikk kan man se om varen ofte er på tilbud, hvor mye den er nedsatt og om Black Friday-rabatten faktisk er et godt kupp.

– Dere kommer med mange advarsler. Er ikke Black Friday også en dag man kan sikre seg ting man trenger til en billigere penge?

– Det er fullt mulig å gjøre gode kjøp, men det er også fullt mulig å gjøre et helt ordinært kjøp til en vanlig pris, svarer Gjedrem.

13 prosent av varene gikk opp i pris

Ifølge tall fra Prisjakt.no gikk 30 prosent av de 10.000 mest populære produktene ned i pris på Black Friday i fjor, men 13 prosent av varene gikk opp i pris.

En gjennomgang som den svenske prissammenligningstjenesten Pricerunner har gjort i forkant av årets Black Friday, viser at de 50 største nettbutikkene tjenesten overvåker, økte prisene med 10 prosent på 18 prosent av produktene sine fra 1. september til 20. november i år.

Handelsdagen Black Friday begynte på 1960-tallet i USA og har etter hvert spredt seg til både Europa og Asia. I Norge dukket fenomenet opp for første gang i 2009, men handelsdagen slo først an for fullt i 2015, ifølge hovedorganisasjonen Virke.