Høgskole dropper rekord­populært bitcoin-kurs

Fagansvarlig Svein Ølnes sier han har inntrykk av at bitcoin-kurset ikke settes opp til høsten fordi ledelsen mener det er blitt for populært. Høgskulen på Vestlandet avviser dette.

KRYPTOPAUSE: Det er ikke planlagt noe bitcoin-kurs på Høgskulen på Vestlandet til høsten.

I fjor sommer skrev E24 om bitcoinfeber i Sogndal. Da hadde Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbudt rekordhøye 252 søkere studieplass på det heldigitale kurset «bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien».

Til høsten er imidlertid ikke emnet å finne på studentenes meny av valgemner.

Da E24 tar kontakt med høgskolen, blir det innledningsvis forklart med at fagansvarlig Svein Ølnes skal ha sagt at han ikke har kapasitet til å holde kurset til høsten.

– Det stemmer ikke. Jeg har sagt klart og tydelig at jeg ønsker å undervise det åpne bitcoin-kurset, svarer Ølnes.

Han jobber til vanlig ved Vestlandsforskning, der han har brukt mye tid de siste årene på å forske på kryptovaluta. Siden bitcoin-kurset ved HVL i Sogndal ble avholdt for første gang i 2018, er han blitt leid inn til å være ansvarlig for emnet.

– Gir ikke mening

Ifølge Ølnes har instituttet bestemt at kurset ikke blir satt opp til høsten fordi det er for populært.

– Altså at det trekker studenter vekk fra andre valgfag og at det er et problem i seg selv, sier han.

Han synes selv det er veldig vanskelig å forstå hvorfor et så populært kurs ikke blir satt opp igjen.

– Det gir ikke mening for utenforstående.

Forsker Svein Ølnes ønsker seg tydeligere kryptosatsing fra Høgskulen på Vestlandet.

Instituttleder Tone Merete Brekke ved institutt for økonomi og administrasjon på Høgskulen på Vestlandet avviser at emnet er borte fordi det anses som for populært.

– Det har instituttet absolutt ingen interesse av å gjøre, tvert imot vil vi gjerne tilby studentene våre emner som er både tidsriktige og attraktive.

Hun forklarer at emnet har et «hvileår» og sier at mange av studentene som er i målgruppen for bitcoin-kurset allerede har gjennomført dette høsten 2019 eller høsten 2021.

– Vi har god erfaring med bitcoin-kurset og med Svein Ølnes, så her har vi på ingen måte skrinlagt vår aktivitet. Fremtiden er åpen på alle måter, sier Brekke.

Ønsker ikke betalingskurs

Det er imidlertid stadig mulig at det blir et kryptoemne på HVL til høsten.

Det heter «Digitale penger for fremtiden» og vil kreve studieavgift på 14.000 kroner.

– Vi kan absolutt kan sette opp dette kurset til dersom etterspørselen er til stede, sier Brekke.

Instituttleder Tone Merete Brekke ved institutt for økonomi og administrasjon på Høgskulen på Vestlandet.

– Vi legger det imidlertid ikke ut for søknad før vi vet at vi har kapasitet til å levere. Her har vi tett dialog med Svein Ølnes som er den som disse årene har gjennomført kurset i samarbeid med emneansvarlig i Sogndal.

Å undervise et «lukket» kurs, har Ølnes gitt foreløpig beskjed om at han ikke ønsker, sier han til E24.

– Grunnen til det er at HVL ikke ønsker å gå videre og se på mulighetene til å tilby flere fag innen kryptovaluta, gjerne en erfaringsbasert master. Selv om jeg har alt godt å si om HVL, savner jeg større engasjement for å videreutvikle dette feltet.

Ingen planer om kryptomaster

En krypto-master står ikke på trappene, forklarer Brekke.

– Å etablere et mastertilbud er en tung satsing. Det krever fagmiljø med høy kompetanse, at vi har professor og førsteamanuenser innen fagområdet. I tillegg må det være en antatt etterspørsel etter studietilbudet.

Hun sier at å utvikle en ny erfaringsbasert master mest sannsynlig kun vil være realistisk å få til som et studentfinansiert tilbud, og at det da vil være viktig for dem å ha et bilde av hvor stor etterspørselen er.

– «Digitale penger for fremtiden»-kurset er vår beste mulighet til å teste hvor stort markedet er for dette området.