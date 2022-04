Jens Stoltenberg: – En brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tiår

Vestlige ledere uttrykker sjokk og gru over at det er funnet mange titalls sivile i massegraver i Butsja etter den russiske tilbaketrekningen.

En kvinne gir en ukrainsk soldat en klem etter at ukrainske styrker inntok Butsja da de russiske styrkene trakk seg ut.

NTB

Per Lindberg

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Funnene tyder på at sivile ble drept i Kyivs omegn før de russiske styrkene trakk seg ut av byens forsteder som følge av hard ukrainsk motstand.

Reportere fra AFP så minst 20 lik, alle i sivile klær, strødd langs en boliggate i Butsja fredag. En hadde hendene bundet bakpå ryggen, med sitt ukrainske pass ved siden av.

– Slike bilder er som et slag i magen. Dette er virkeligheten hver eneste dag så lenge den russiske brutaliteten mot Ukraina fortsetter, sa USAs utenriksminister Antony Blinken.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kalte drapene på sivile grusomt og en brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tiår.

Russland: «Falske nyheter»

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock kaller bildene utålelige og krever at de ansvarlige stilles for retten for krigsforbrytelser. Det samme krever Frankrikes president Emmanuel Macron.

VG skriver at Russland hevder rapportene om drepte sivile er «falske nyheter» og at det hele er propaganda. De hevder at russiske styrker trakk seg ut av byen allerede 30. mars, og kaller Ukrainas publisering av bilder og video fra byen for en «nok en provokasjon», skriver Reuters.

Mange døde er funnet i gatene i den ukrainske byen Butsja.

Søndag opplyste en ukrainsk tjenestemann at 57 døde var funnet i en grav i byen, som han viste frem til en AFP-reporter. Minst ti lik var synlig, delvis begravet.

– Her, i denne lange graven, er 57 mennesker begravet, sier Serhij Kaplytsjnij, som sier han er sjef for redningstjenesten i Butsja, og som organiserer oppgravingen.

I sivile klær

Massegraven befinner seg bak en kirke i sentrum av byen og ble oppdaget etter at russiske styrker trakk seg ut av byen.

Rundt ti døde var synlig for en AFP-reporter på stedet, noen av dem enten ikke begravet ennå, eller bare delvis gravd ned. Noen var pakket inn i svarte likposer, mens andre var kledd i sivile klær.

Ukraina har beskyldt russiske styrker for overlagte massakrer i Butsja, og tegn på mulige drap på sivile har kommet frem etter hvert som de russiske styrkene trekker seg ut av området rundt Kyiv.

300 mennesker døde

Lørdag så AFP-reportere likene av minst 20 personer i sivile klær strødd langs en enkel boliggate i byen. En hadde hendene bundet bakpå ryggen, med sitt ukrainske pass ved siden av seg.

Myndighetene opplyste lørdag at nesten 300 mennesker var funnet begravet i byen etter at de russiske styrkene trakk seg ut.

Det er ikke klart hvordan menneskene døde, om det var som resultat av krigshandlinger eller om de døde en naturlig død, og det ikke var mulig å frakte dem til en kirkegård.