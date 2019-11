Ving overtar tolv hoteller i Spania

Vinggruppen kjøper det spanske hotellselskapet AROE, som eier tolv hoteller på Mallorca, Menorca og Kanariøyene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Petter Stordalen sammen med blant andre Ving-maskotene Lollo og Bernie, da det ble kjent at han er blant de nye eierne av Ving. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

NTB

De tolv hotellene har til sammen 2.194 rom og 1.700 ansatte. Ifølge en pressemelding omfatter kjøpet fem av hotellene som er mest populære blant Vinggruppens kunder.

– Vi er glade for at vi nå har sikret noen av våre best likte hotell også for fremtiden og at vi gjennom oppkjøpet også skaper nye muligheter for å vokse med nye hotell i Middelhavsområdet og på Kanariøyene, sier konsernsjef Magnus Wikner i Vinggruppen i Norden.

Etter konkursen i reisegiganten Thomas Cook kjøpte Petter Stordalens selskap Strawberry sammen med to oppkjøpsfond opp Vinggruppen. Dette omfatter 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.