Kina sier de vil løse de største handelskrigsflokene med USA

Kina sier at de fortsatt anstrenger seg for å komme til enighet med USA i handelskonflikten, etter at USAs president Trump anklagde dem for å ikke gjøre nok.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Kinas president Xi Jinping under et bilateralt møte med Brasils president Jair Bolsonaro tidligere i november. Foto: Eraldo Peres, AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Kina avviser at handelsforhandlingene med USA står i fare og er klare for å løse flokene, fastslår talsperson Gao Feng for det kinesiske næringsdepartementet.

Finansmarkedene har de siste dagene svingt i takt med de sprikende meldingene om hvordan forhandlingene går.

Noen har sitert kilder på at handelsavtalen skal være klar mot slutten av året, mens andre har vært skeptiske til slike anslag.

Gao omtalte slike meldinger som upålitelige rykter.

Det er 18 måneder siden USAs president Donald Trump påførte Kina straffetoll på flere milliarder dollar, noe som førte til det som har blitt omtalt som en handelskrig.

Trump har uttalt at han ønsket å signere en midlertidig avtale med Kinas president Xi Jinping på et toppmøte som skulle bli avholdt i Chile i november, men som ble avlyst som følge av protestene i landet.

USA og Kina har den siste tiden også vært i munnhoggeri om andre spørsmål enn økonomi.

Et lovforslaget som ble vedtatt i Kongressen i USA som støtter menneskerettigheter og demokrati i Hongkong, har blitt møtt med raseri i Kina, som har bedt president Trump om å ikke undertegne lovforslaget.