Bedriftslederne ser lyst på neste halvår, viser Vestlandsindeksen.

– Den svake norske kronen er en av årsakene til at bedriftene på vestlande ser lyst på fremtiden. Eksportbedriftene blir mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

– Fleksibelt

– Hvordan kan det ha seg at faren for en hard brexit ikke synes å påvirke resultatet?

– Flere av vestlandseksportørene som har Storbritannia som et viktig marked opplever gode priser på sine varer, som eksempelvis hvitfisk. Dessuten er erfaringene knyttet til opptrapping av handelskrigen, som har pågått en stund, at eksportbedriftene på Vestlandet har funnet nye handelsveier og markeder å gå til, sier Fresvik.

Indeksen for 3. kvartal viser at optimismen også er tilbake i Olje- og gassbransjen. Selv om oljeprisen ikke har vært spesielt høy den siste tiden er det denne bransjen som nå trekker opp indeksen.

Havvind

Fresvik peker på at den svake kronen er viktig for optimismen i leverandørindustrien, og at investeringene på sokkelen dessuten har gått opp. På lengre sikt tror hun også at rekordtildelingen fra Enova til flytende havvind har betydning.

– Et så konkret prosjekt der mange verdensledende ingeniører skal jobbe med offshore energiproduksjon bidrar til optimisme, sier Fresvik.

Vestlandsbedriftene melder at sysselsettingen steg fra 2. til 3. kvartal i år. Dette sammenfaller godt med statistikk fra NAV som viser at arbeidsledigheten er på bare 2,29 prosent på Vestlandet, og at det dermed er nær full sysselsetting.

Ser lyst på fremtiden

I undersøkelsen er 700 bedriftsledere på Vestlandet spurt om økonomiske resultater og hvilke forventninger de har til fremtiden.

Vestlandsindeksen inneholder en forventningsindeks som sier noe om hvilke forventninger bedriftene har til den økonomiske situasjonen sin de neste seks månedene.

Graden av forventninger presenteres på en skala fra 1 til 100, hvor alt over 50 regnes som positivt.

Som det fremgår av grafen under, har forventningsindeksen i undersøkelsen blant bedriftene gått opp til 66,9 – fra 65,3 ved forrige kvartals måling.