Støtet i skipsfløyten for å få gå i land

Skip over hele verden støtet i hornene onsdag for å støtte 200.000 sjøfaste kollegaer. I Bergen syntes kaptein Stian Skogen at det ble sterk markering.

Publisert Publisert I dag 10:42

Markeringen i Bergen hadde et klart budskap til myndigheter som ikke lar skip gå i land. Foto: Geir Martin Strande

Jeanett Farstad sto klistret til ruten om bord på Island Challenger. Skipet ligger til kai i Vågen, og var med på markeringen kl. 12 på onsdag.

Det er stille om bord, men utenfor høres støt fra båthorn i alle retninger. Sammen med kaptein Stian Skogen og to andre styrmenn holder hun oppsyn fra broen.

Farstad har flere venner og kjente som ikke kommer seg til land.

– Jeg håper myndighetene kan samarbeide slik at mannskapene der ute kommer seg hjem, sier hun.

Det er andre gang siden koronautbruddet startet at aksjonen arrangeres.

Mannskapene viser støtte til de som ikke kommer seg i land grunnet restriksjoner på land.

To hundre tusen står fast

Det er i dag om lag 200.000 sjøfolk som venter på å bli avløst, like mange som venter på å komme seg på jobb. Av dem som står i forlenget tjeneste, har mange vært opptil tre til fire måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier, skriver Norges Rederiforbund.

Aksjonen finner sted dagen før et toppmøte arrangert av britiske myndigheter for å diskutere situasjonen for sjøfolk under pandemien. Også norske myndigheter skal delta på møtet.

– Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Solberg sier også at dersom problemene rundt mannskapsskifte ikke blir løst, vil verdenshandelen stoppe opp.

– Koronaen er ikke mannskapet sin feil

Tilbake på Island Challenger er også kaptein Stian Skogen på plass.

– Koronaen er ikke mannskapet der ute sin feil. Vi mener myndighetene burde greie å ordne opp, sier Skogen.

Ifølge Skogen er det ikke problemer i Norge.

– Her har vi muligheter til å ta buss, fly og kjøre bil. Men i land som Brasil og Mexico kommer ikke skipene seg i land, sier Skogen.

Har ikke byttet mannskap siden januar

Skogen synes markeringen er et fint syn.

– Det er bra at det ikke bare er et lite støt, men at vi holder på lenge. Vi må vise sympati med dem som ikke kommer seg hjem, sier han.

Skipene får komme i land for å få varer og last. Men de får ikke utført mannskapsskifte.

På noen skip har ikke mannskapet vært skiftet siden 12. januar.