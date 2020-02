Sportskjempe konkurs: – Dette er den mest dramatiske dagen i norsk sportsbransje noensinne

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs, men butikkene holder åpent.

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs, opplyser de i en pressemelding. Foto: Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-sport/G-Max og Intersport.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og omfatter alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

– Hull i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg mener at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere.

– Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget, sier han.

De siste tre årene har det blitt skutt inn over én milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

– Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Sunde. Skipsrederen er også hovedaksjonær i Color Group ASA som eier Color Line.

2.200 ansatte blir berørt

Totalt består Gresvig-konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

– Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg, som tiltrådte for ett år siden.

Bobestyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma sier en avtale som sikrer normal drift, allerede er på plass, og at alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre.

– Vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning, sier Wiker.

– Dramatisk

I august forsøkte selskapet å ta grep ved å avvikle G-sport og G-Max og flytte disse til Intersport-kjeden. Men dette lyktes altså ikke.

– Dette er den mest dramatiske dagen i norsk sportsbransje noensinne, sier sjef Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening til E24.

Han mener et svakt vintervær ble spikeren i kisten for sportsutstyrskjempen.

– Gresvig er en merkevare som er knallsterk, og det har alltid vært en stor og solid aktør i norsk sportsbransje, framholder han og legger til at konsernet ved forrige måling hadde en markedsandel på like i underkant av 30 prosent blant sportskjedene.

Åtte av ti butikker i bergensområdet rammet

I bergensområdet er det totalt ti Intersport og G-sport/G-Max-butikker:

Åsane (G-Max), Bergen Storsenter (G-sport), Laguneparken (G-sport), Oasen (G-sport), Sartor Storsenter (G-sport), Vestkanten (G-sport), Nesttun (Intersport), Frekhaug (Intersport), Laksevåg (Intersport) og Kleppestø (Intersport).

Kim Altmann er daglig leder i Intersport Kleppestø og Intersport Laksevåg og bekrefter at de to franchisebutikkene ikke er rammet av konkursen.

– Hos oss er kundene velkomne. De blir ikke kvitt oss med det første, sier han når BT ringer.

Altmann forteller at han var orientert om at det gikk dårlig i markedet, men er likevel overrasket over den dramatiske utviklingen.

– At det skulle skje så raskt, så jeg ikke komme, sier Altmann.

Håper på en snarlig løsning

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg vil ikke kommentere hva som skjer med de øvrige butikkene i bergensområdet på nåværende tidspunkt.

– Hovedfokuset vårt nå er å informere både eksternt og internt, før vi kommer tilbake til hva som skjer med hver enkelt butikk. Vi er opptatt av å opprettholde midlertidig drift slik at kundene kan benytte butikkene våre, sier Lindberg.

Direktøren sier imidlertid at selskapet er positive og håper på en løsning.

– Avtalen vi har fått på plass med kreditorne i dag gjør at vi kan holde åpent og sikrer normal midlertidig drift. Det gir oss tid til å komme opp med eventuelle løsninger. Nå ser vi på hva vi kan gjøre for å bli mest mulig attraktive for eventuelle nye eiere, sier Lindberg til BT.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 10:23 Oppdatert: 3. februar 2020 15:10

