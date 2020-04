Norwegian Gannet får ikke fortsette å levere fisk til utlandet

Den omstridte slaktebåten får ikke videre unntak fra kravet om at fisk må sorteres i Norge.

Slakteskipet Norwegian Gannet får ikke forlenget unntak fra friskekvalitetsforskriften. Foto: Marita Aarekol

Rederiet Hav Line har fått avslag på søknaden om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Rederiet, som eier slaktebåten Norwegian Gannet, fikk i fjor midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands. Dermed kunne båten sortere fisk i Danmark frem til 1. juli 2020.

Rett fra merdene til Danmark

Hav Line søkte om å forlenge dispensasjonen med ett år. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å gi en slik dispensasjon, og har avslått søknaden, heter det i pressemeldingen.

«Norwegian Gannet» henter fisk rett fra merdene langs vestlandskysten, slakter den om bord, og frakter den til en fisketerminal i Hirtshals i Danmark. Formålet er at fisken skal komme raskere ut på markedet.

Slaktebåten har vært gjenstand for mye debatt. Forkjemperne mener den vil være bra for miljøet, og spare norske veier for mye trafikk. Motstandere mener fisken heller burde leveres på land i Norge.

Ifølge fiskekvalitetsforskriften er det nemlig ikke lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

«Norwegian Gannet»

I motsetning til brønnbåter som frakter laksen levende til slakteri for sløying, tar «Norwegian Gannet» imot fisk rett fra merdene og slakter den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestland og en fisketerminal i Hirtshals som Hav Line også eier.

Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet satt foten ned.

Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.

I slutten av april meldte departementet at de nå har skjerpet regelverket som omtaler eksport av produksjonsfisk, slik at det ikke skal være noen tvil om at det er forbudt å frakte fisken ut.

I mai 2019 fikk Hav Line likevel foreløpig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands frem til 1. juli 2020.

Tar avslaget til retten

– Utfallet var ikke overraskende i lys av at NFD har brukt ethvert knep for å stoppe Hav Line, sier rederiets styreleder Carl-Erik Arnesen, ifølge iLaks.

Han mener det «åpenbart har gått prestisje i saken».

Nå tar rederiet avslaget til Bergen tingrett, skriver iLaks.

BT har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra rederiet.